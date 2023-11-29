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難忘前女友！27歲男深夜躲墓園　台中警靠手機定位救回一命

▲男子躲墓園傳訊「不想活」，警趕到現場從車將昏迷男子拉出。（圖／記者游瓊華攝）

▲一名吳姓男子受不了情傷躲墓園傳訊「不想活」，警方獲報趕到現場，從車中將昏迷男子拉出。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

回憶過去，痛苦的相思忘不了！台中一名27歲男子因情傷一時而想不開，留下充滿負面情緒的訊息傳給親友後，就前往大甲區殯葬園區一帶，意圖在車內輕生。轄區員警在定位男子手機後，緊急前往男子手機訊號地點並找到該男子，緊急將他拉出車外，避免憾事發生。

大甲派出所24日凌晨1時30分許接獲民眾報案，表示吳姓朋友用手機留下充滿負面情緒的訊息後音訊全無，大甲派出所警員楊博宇、王琮硯等2人，依據吳手機所發出的訊號位置緊急協尋，終於在大甲區殯葬園區的停車場，發現該吳男所駕駛的車輛，警員立即拉出吳男，並通報了119救護人員到場。

經了解，該名27歲吳姓男子，因情傷導致始終走不出來，依然對舊愛念念不忘，不斷回想從前感情的點點滴滴，產生輕生念頭。獲救後的吳男流著淚頻頻向員警表示，「不是故意浪費社會資源的」，警員王琮硯也安慰吳男提到「我們是來幫助你的」，並鼓勵吳男重新站起來。

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