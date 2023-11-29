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成大醫院展現智慧科技精準醫療　亮相2023台灣醫療科技展

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的台灣醫療科技展又登場了！成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境VR等，持續向著智慧及精準醫療的趨勢邁進，提升醫療照護的品質。

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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成醫指出，【醫療大數據】的運用，是精準與智慧醫療的基礎與助力。其中的「成功醫CARD通，尋寶e健通」，展示成大醫院積極活化蘊藏35年的臨床數據，跨域打造「成醫學術研究資料庫(CARD)」，近期從中篩選180萬筆健康成人數據，進行骨骼肌質量指數研究，建構全國首部健康族群之肌肉變化主題式資料集，除作為高齡者健康指標評估標準外，也能早期發現潛在跌倒與肌少症的高風險者，讓醫療團隊早期介入維持病人健康生活品質。

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

心臟血管科也透過「生物-基因-病歷數據資料庫」研究資料，發現有5個特定基因的外顯子單核苷酸多態性變異(SNPs)數量多寡，與「藥物塗層支架內再狹窄」有臨床相關性，並據以建立「次世代塗藥血管支架發生支架內再狹窄之基因風險預測模式」，可以為病人基因遺傳風險進行評分，用以判斷可能用塗藥支架產生再狹窄的機會，提供在醫學上精準治療的根據。

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

【虛擬實境(VR)】的技術具互動性，像神經部的腦中風評估，可以讓學員詳細觀察病人處置樣態，並以常見典型的治療情境所設計的模型供學員反覆訓練，在實際處置病人之前，就能提早擁有相對嫻熟的評估技術與成熟的處置決策邏輯鏈。藥劑部也將VR運用在藥師課堂教學、病人衛教及對管制藥品教育上，通過虛擬化的方式進行實踐和學習，提供安全、實踐性的學習體驗。

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

【醫療技術】方面，有周邊神經電刺激、精準給藥新方法、輔助插鼻胃管系統等項目。「周邊神經肌肉再生電刺激植入治療應用系統」的開發，在解決經皮電刺激促進周邊神經的再生效果不佳的問題。動物實驗已驗證臨床前療效及安全性，獲得第十九屆台灣國家新創獎及未來科技獎之肯定，目前已提出台灣與美國專利案申請。

▲台灣醫療科技展登場，成大醫院除了有新的醫療技術外，今年也運用投入臨床診斷的醫療大數據與教學的虛擬實境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

胃腸道出血有極大的生命威脅風險，「功能性粉末噴灑系統」結合內視鏡的精準與傳統藥物的安全有效新劑型，除了精準、有效止血外，也提供精準醫學的新給藥方法，像是消化性潰瘍和醫源性潰瘍、少數抗生素和抗癌藥物等功能性粉末，以及腸內菌移植等，也有發展空間。「輔助插鼻胃管裝置」透過微型內視鏡的協助，減少醫護人員錯置鼻胃管的風險，目前申請醫材許可證中。

成大醫院還有多項展出項目，11/30~12/3展出期間，可以到南港展覽館一館1F的成大醫院展出專區(K616)親身體驗！

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