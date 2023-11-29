已婚「鮮肉心理師」誘拐女同事逼生子　惡劣聯合妻霸凌

▲C小姐（上）生產前，張志名（下）還與她拍寫真曬恩愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了台北的婦產科名醫被控劈腿多女，一名任職高雄某公立醫院的臨床心理師張志名，也遭控隱瞞已婚身分，利用諮詢機會，追求院內員工C小姐，2人交往後女方懷孕，張還逼她生下小孩，但被妻子發現後卻始亂終棄，甚至與妻聯手控告女方，十分惡劣。

C小姐的友人D先生告訴本刊，2017年C小姐遭遇工作困境，尋求職場諮商協助，由張志名對她進行員工關懷，2人逐漸產生好感。同年8月某天，張突然走進C小姐的辦公室，對她擁抱示愛，C小姐也同意與張交往，但她後來得知張是有婦之夫，提出分手要求，張卻不斷挽留。

張志名告訴C小姐，因妻子陪伴他度過考不上執照的最低潮日子，還義無反顧照顧他的生活，他基於道義才跟妻子結婚，但心靈始終無法契合，直到遇見C小姐，才明白她是真命天女，C小姐被愛沖昏頭，就此展開長達5年的不倫戀。張也承諾，會努力讓2人有未來，希望C小姐能幫他生小孩。

▲張志名平時形象專業，還曾獲醫院表揚。

離譜的是，張志名和妻子曾進行人工生殖，卻屢屢挫敗，為了能夠傳宗接代，他竟希望C小姐借卵給他們夫妻，但後來不了了之。前年2月，C小姐懷了張的骨肉，家人知道後非常反對，她告訴張想拿掉孩子，沒想到張竟責罵她，逼她一定要生下小孩。由於張軟硬兼施，並承諾會支持C小姐，也會愛小孩，C小姐最後還是心軟，選擇為張留下孩子，還因此跟家人翻臉。

沒想到前年8月，張志名的妻子也意外懷孕，張得知後，對C小姐的態度開始轉變，甚至甩鍋說：「孩子是妳自己想要的！」連產檢和醫療費用都不願意負擔，還對C小姐言語霸凌、肢體暴力，她忍無可忍提出分手，張卻又回過頭求和，一直糾纏不清。C小姐生下小孩後，張並未履行照顧之責，她只好自己坐月子、育兒，還罹患產後憂鬱症，狀況非常不好。

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