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社會 社會焦點 保障人權

單親二寶爸「帳戶賣詐團」吃紅1.3萬　下場要坐牢4個月＋賠8萬

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲二寶單親爸「帳戶賣詐團」吃紅1.3萬，下場卻要坐牢4個月再賠8萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名張姓單親爸爸為賺錢養育2位孩子，在不肖人士的勸誘下同意把銀行帳戶借給詐騙集團使用，導致有7人受害且受騙金額高達176萬元。彰化地院日前審理案情，依洗錢罪判處張男2個月徒刑，但檢方認為判決太輕提起上訴，彰化地院合議庭審酌後，改判張男4個月徒刑，併科罰金8萬元。

根據判決書指出，張男2022年2月透過朋友介紹，認識了綽號「白毛」的陳姓男子，2月底陳男聲稱線上賭博贏錢，只要他願意提供帳戶匯錢，可以分一些錢讓他吃紅，他因此把自己的一本銀行帳戶及提款卡交給陳男使用，並獲得3千元、價值1萬元網路遊戲幣吃紅。

然而張男不知道的是，陳男其實是詐騙集團成員，詐騙集團再拿到張男帳戶後，隨即在網路散布「低價股」、「虛擬貨幣」等投資廣告，待有人心動主動詢問時，再以「保證穩賺」名義騙取受害者匯款，前後陸續有7人受騙，把錢匯入張男帳戶，金額高達176萬元。

受害人發現被騙後立刻報警，警方根據帳戶很快找到張男，才知道張男只提供人頭帳戶。檢方調查後以洗錢罪起訴張男，彰化地方法院今年4月審理時，考量到張男已經與多名受害人進行調解，且願意用分期方式賠償受害人損失，審酌後判處張男2個月徒刑，然而張男卻從未支付賠償金，檢方知情後決定提上訴。

彰化地方法院二審合議庭認為，張男雖然沒有實際參與詐騙過程，但確實有提供帳戶供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，危害財產交易安全與社會經濟秩序，考量張男單親撫養2名未成年子女、犯後坦承犯行並與受害人等達成調解，但至今未賠償受害人，依洗錢罪判處張男4月徒刑，併科罰金8萬元。

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