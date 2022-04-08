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「華爾街女神」無照收費教投資　海削2000萬判囚再沒收1877萬

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲號稱「華爾街女神」的陳莉婷（中）因無照收費從事期貨顧問業務，一審被判刑3年。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

自封「華爾街女神」的獨立交易員陳莉婷，對外標榜「在華爾街一週內賺入50萬美金」戰績，從2016年起開班教學投資證券期貨，要價不菲，但20多位學員花了數萬元到數十萬元上課，投資卻慘賠，怒告陳女而揭發她沒有證照，陳女堅稱僅分享投資常識，法官認定她收費提供具體買賣建議，藉此獲利逾2000萬元，依違反《期貨交易法》等罪判她3年徒刑、併科罰金200萬元，可上訴。

本案源於陳女在臉書開設粉絲專頁，自稱「Great老師」，擁有台大地質系暨化工系雙學士學歷，她曾受訪表示，因緣際會接觸股市投資，從此利用課餘自學自修，賺進第一桶金，2008年遇到金融海嘯重摔，但轉往美國華爾街發展，交出「在華爾街一週內賺入50萬美金」的傲人戰績。

不少人慕名而來，陳女從2016年起，在她擔任負責人的達利國際顧問公司開班親自授課，指導學員使用一款國外的看盤軟體，並依學員花錢所買課程額度，以電子郵件寄送具有買賣轉折價位、趨勢研判功能的「指標」參數給學員，讓學員自行匯入看盤軟體。

▲▼資生堂專訪：華爾街女神陳莉婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲證券期貨獨立交易員陳莉婷號稱「華爾街女神」，外型光鮮亮麗。（圖／記者黃克翔攝）

由於陳女的粉專展示她與美國前總統小布希等名人合照，博取外界信賴，20多位學員花費數萬元到數十萬元聽陳女的課程，按照陳女提供的「指標」搭配計算進出價位的公式，投資股票、期貨與外匯卻失利，先後向檢調舉發，進而查出陳女根本沒有相關金融證照。

陳女被起訴後，最初還坦承部分犯罪，請求從輕量刑，後來整個大翻供，否認犯罪，堅稱僅分享一般投資常識，沒對特定金融商品提供買賣分析或指標，並自稱事前詢問過律師，確認授課內容不違法，至於她告訴學員使用的看盤軟體，沒有即時交易資訊等功能。

但學員證稱，陳女標榜她所研究出的指標，勝率高達8成，只要選定金融商品，看盤軟體會依照匯入的「指標」秀出進出場燈號，看燈號亮起再買賣就行，花越多錢買課程，就能拿到越多「指標」，陳女也會推薦特定投資標的。

法官認定陳女並非僅提供一般交易資訊給學員自行整理歸納，而是給了具體的投資建議，並藉此收費達2039萬餘元，且陳女所用看盤軟體即使新登錄免費帳戶，實際測試仍可在2周內獲得市場即時交易資訊，法官還識破陳女用美股假日未開盤的軟體頁面，企圖辯解蒙混。

法官指陳女雖稱事先徵詢過律師，還請律師聽完她的課程，確認不違法，但律師事務所所提的法律意見書，其實已提醒陳女「涉及具體投資建議之提供，應受《投顧法》規範」，所以不能主張不知者無罪。

法官指法律規定須經主管機關許可並發給證照，才可經營證券或期貨顧問等業務，目的是保障散戶及穩定金融秩序，陳女明知自己無照，仍以此牟利，收取學費共逾2039萬元，且陳女不僅翻供否認犯罪，說好與學員和解也反悔，僅支付161萬餘元，犯後態度欠佳，因此依《期貨交易法》非法經營期貨顧問事業罪，判陳女3年徒刑、併科罰金200萬元，並沒收未扣案犯罪所得1877萬餘元，可上訴。

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華爾街女神期貨看盤軟體交易員

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