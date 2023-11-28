高齡99歲美國前總統卡特　將親自出席亡妻羅莎琳喪禮

▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）與夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）的夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）美東時間19日在喬治亞州家中辭世，享耆壽96歲。羅莎琳的靈柩27日停靈於吉米•卡特圖書館暨博物館（Jimmy Carter Library and Museum）供眾人瞻仰，追思喪禮定於28日舉行，且高齡99歲、正在接受臨終關懷的卡特預計將親自出席。

▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）將親自出席亡妻喪禮。（圖／達志影像／美聯社）

美國前第一夫人羅莎琳與美國第39任總統卡特結縭77年，卡特曾於2002年獲頒諾貝爾和平獎。據路透社、CBS報導，卡特夫婦成立的非營利組織卡特中心（The Carter Center）表示，羅莎琳的追悼儀式定於28日舉行，卡特預計出席。美國現任總統拜登、副總統賀錦麗，前總統柯林頓與夫人希拉蕊，以及另外兩位前第一夫人蘿拉•布希和蜜雪兒•歐巴馬也都將出席。

報導指出，卡特與羅莎琳的次子奇普•卡特（Chip Carter）向華盛頓郵報表示，為了出席亡妻喪禮，父親正在重新訂製一套西裝，因為他的健康狀況不佳，原本的西裝都已經不合身。奇普還表示，父親在妻子離世前的最後一刻仍陪伴在她身邊。

卡特在妻子辭世後，藉由卡特中心發布聲明稿表示，「羅莎琳在我成就的每一件事情上都是我平等的伴侶，在我需要的時候，她給我明智的指引與鼓勵。只要羅莎琳在這世上，我就知道有人愛著我、支持著我。」羅莎琳身後留下丈夫、三子一女，以及22名孫輩與曾孫輩。

卡特中心表示，羅莎琳28日的追悼儀式將舉辦於亞特蘭大的埃默里大學格倫紀念聯合衛理公會教堂（Glenn Memorial Church at Emory University），但僅開放受邀人士出席，29日將有一支送葬隊伍前往馬拉納塔浸信會教堂（Maranatha Baptist Church），家人與朋友將於教堂為她舉行葬禮儀式，隨後靈柩送上靈車後將前往卡特家族的住所進行私人安葬。

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