一張IG截圖指控市長喝酒　網友打臉議員：我朋友只是長得像高虹安

▲新竹市議員陳建名以一張IG截圖指控高虹安喝酒，結果被網友打臉。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市長高虹安27日表示，今天有議員在議會質詢中，秀出一張網路截圖「高虹安市長包廂喝酒」的照片，以此指控她施政無能只會喝酒唱歌跳舞，結果議會一結束，這位議員的指控很快被眼尖網友發現照片中的女孩根本不是她，真是烏龍一場。

高虹安27日晚間以馬克 ‧ 吐溫曾評論「當真相正在穿鞋準備出門時，謊言完全已經繞世界一半了」為題在臉書發文指出，簡單一句話，卻寫實描繪出了不實言論的可怕。

對於光憑一張網路照就可以被議員拿來無端指控，高虹安表示，這張網路截圖的主人已公開以限動發文澄清表示，「真的不得不說，政治真的很噁心，這個人只是我朋友的女朋友，只是長得很像高虹安，就有人截圖給綠Ｘ議員，進去議會說市長去跟兄弟喝酒，去攻擊她，會不會太扯」。

透過臉書發文，高虹安也特別感謝當事人以及網友們的澄清讓真相得以大白。高虹安表示，她希望藉此提醒大家，不要隨意相信一些未經查證的訊息，對於這位意外被牽涉進來的女孩，因為政治而無辜被捲入，甚至承受惡意言論的關注，「我也感到相當遺憾」。

高虹安指出，對於議員們理性的市政建言和批評，她願意虛心受教，但若要指控認真辛勞工作的市府大家庭，是只顧享樂與怠惰，這絕對是恕難從命，「政治應該是務實的討論，可以擁有熱情，但不能讓激情蒙蔽了判斷，在爭論的時候，理性，是我們最偉大的力量」，謝謝許多議員們在總質詢期間，給予的市政建議，「市民朋友們所支持、對的政策，我和市府團隊一定會積極努力加速推動」，共同創造更美好的新竹市。

另外，新竹市政府也發布新聞稿表示，有關市議員陳建名27日於市議會總質詢時，引用網友IG限時動態照片，誤指市長高虹安近日於包廂內與人喝酒，「絕無此事、完全是假消息」。遭引用限動的網友也已經發文澄清，照片中只是與高市長長相相似的朋友。市府呼籲，請勿在未查證情況下以訛傳訛，謠言止於智者。