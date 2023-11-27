網友PO大重機上國道仁德服務區加油影片　假的啦！國道警曝關鍵

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，他騎大型重型機車進入國一仁德服務區加油，自稱是參加完26日重機上國道活動後，由台北南下要回高雄，中途進入北向仁德服務區加油；國道警察第四大隊指出，經查影像與現今北向服務區加油島設置情形不符。

▲有網友在網路社群PO文指出，他騎大型重型機車進入國一仁德服務區加油，惟國道警察第四大隊表示，經查影像與現今北向服務區加油島設置情形不符。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

國道察第四大隊指出，有關1部大型重型機車進入國道一仁德服務區加油，並於臉書爆怨公社社團PO網部分，經檢視該影片內容，影片中車號不詳之機車騎士自稱參加完26日重機上國道活動後，由台北南下要回高雄，中途進入北向仁德服務區加油，經四大隊詢問仁德服務區加油站幹部，並比對影像與現今北向服務區加油島設置情形不符。經查本案係2023年7月24日，杜蘇芮颱風襲台前之影像，非PO網者所言在11月26日所行駛國道之情事，特此澄清說明。

國道警察第四大隊指出，依據高速公路及快速公路交通管制規則第19條第1項第4款及第20條第2項第1款，道路交通管理處罰條例第92條第2項規定，機車禁止行駛高速公路、大型重型機車不得行駛高速公路未經公告允許之路段依據道路交通管理處罰規定如下：1、普重機（白牌）及黃牌大重機：第33條第4項：不得行駛或進入之車輛，處新台幣3000-6000元罰鍰。2、紅牌大重機：第92條第7項第1款：550c.c.以上之大型重型機車行駛未經公告允許之路段者，處駕駛人新臺幣3,000-6,000元罰鍰，並記違規點數1點。

國道警察第四大隊呼籲，大型重型機車車友，於主管機關尚未公告開放國道路段時，請遵守法令規定，勿違規上高速公路，四大隊將秉持嚴正執法立場，維護國道安全與順暢。