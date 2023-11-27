上海「頭腦奧林匹克」擂台賽　「變廢為寶」16萬個家庭腦洞大開參賽

▲上海頭腦奧林匹克創新學習活動創新擂台賽吸引16萬個家庭參加。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海第十五屆頭腦奧林匹克創新學習活動創新擂台賽昨（26）日在華東師範大學附屬天山校區落幕。賽事共吸引近16萬家庭（次）參與，有家庭「腦洞大開」，把家裡的回收廢棄物「變廢為寶」製作成女孩們的公主晚禮服，也有家庭以「太陽能」應用為模型，設計出一座「節能社區活動中心」。

《上觀新聞》報導，本屆頭腦奧林匹克創新學習活動有8道賽題，其中，老年組設2道題目，《我見創新》、《樂在創新》，親子組設6道題目，《延伸無限》、《飛越無限》、《「童創無限·逐夢科技」服裝秀》、《能量無限·創意大比拼》、《愛心無限·創趣發明》和《活力無限·魅力上海》。

上海建青實驗學校幼兒部的張恩綺和父母透過電影、短片及雜誌尋找靈感，最終鎖定女孩們最愛的「公主風」晚禮服。張恩綺去爺爺奶奶家蒐集廢舊報紙，結合彩色塑膠瓶蓋、垃圾袋，一件美麗的「可回收晚禮服長裙」孕育而生。

此外，上海上寶中學王天霖和家人則是設計出「節能型社區活動中心」模型，運用太陽能發電減少對傳統電力的依賴。這座「節能社區活動中心」模型分為三層，第一層和第二層為音樂廣場，第三層則是戶外休閒廣場。兩塊太陽能蓄電池白天蓄電、晚上發光，還能呈現出不同的閃燈模式。

這場頭腦奧林匹克賽8道題目涵蓋各類型的知識挑戰，還要求家長及孩子得共同參與設計、製作、調試，讓孩子們天馬行空的創意能盡情發揮，也讓家長和孩子們享受另類的親子時光。