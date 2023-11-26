上海乞丐街頭討錢「碗內金額嚇人」　網驚呆：根本炫富

▲上海乞丐碗內超多錢。（圖／翻攝百度）

文／CTWANT

通常會當乞丐，生活大多都不好過。但近日大陸上海街頭，出現一位暴富乞丐，碗裡面的錢超多，目測至少有5位數人民幣。有網友笑說，「這是乞討還是炫富啊。」

近日一段影片在網路上流傳，上海一名乞丐在街頭乞討，而他穿髒衣服，頭髮很亂，身上飄著臭酸味，身邊放有三大袋行李，比一般丐還多家當，男子就這樣低著頭跪路邊，讓人很難看清楚真正長相。

有趣的是，乞丐的碗裡超多錢，目測至少5位數人民幣，有兩捆百元紙鈔，而一綑有上萬，還有10元紙鈔，上面壓有印幣。據悉，有些錢看起來還很新，膠帶都沒有拆開。

因為這種情況，很多人看到乞丐都沒丟錢，因為給的少也不好意思。影片曝光後，網友紛紛留言「求求大爺們，給點錢吧，我只差一萬就一千萬了」、「不會是行動藝術吧，嘲諷那些街頭乞討的告訴大家人家比你有錢多了」、「我想去問他能不能先借我些應應急」、「這都明示打工人不要打工了，乞討吧」、「不怕別人拿嗎」、「這不是在乞討，分明在炫富」、「我天天早出晚歸，賺的錢也沒他多」。

此外，幾年前湖南懷化街頭也出現一名乞討男，他除了放逛告看板，還放了成堆的鈔票，疊成鈔票山，而他的身旁還有一人。有人直呼「地上的這些錢，估計趕上自己好幾個月工資了，有人施捨才怪！」

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