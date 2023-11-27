祥龍獻瑞賀新歲！新年郵票12／1開賣　三款圖案簡介出爐

▲中華郵政公司以新年生肖「龍」為題材，訂於12月1日發行「新年郵票(112年版)」。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

為迎接新年來臨，中華郵政公司以新年生肖「龍」為題材，訂於12月1日發行「新年郵票(112年版)」1套2枚及小全張1張，圖案以「祥龍獻瑞賀新歲」為設計概念，郵票面值分別為6元及13元、小全張面值15元。

另為增添集郵樂趣，中華郵政公司續製作「新年郵票(112年版)印刷全張」郵品，於郵票發行當日在等40處營業地點供售，每個售價新臺幣1,400元。

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郵品內含未裁切之面值6元及13元郵票全張(20枚)各2張、小全張印刷全張(9小張)1張及證書1份，全張紙邊皆保留印製過程所標記之色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

新年郵票(112年版)圖案簡介如下：

一、面值6元郵票：以象徵尊貴、優雅的紫色祥龍，昂首迎接新年到來。

二、面值13元郵票：氣宇軒昂的青龍，象徵氣勢非凡，祝福新年福壽雙全。

三、小全張面值為15元：以氣勢威嚴、拔類超群的金龍，象徵新年運勢一飛衝天，鴻運高照。