民進黨主攻趙少康？　姚立明：不對副手多做著墨

▲姚立明否認主攻趙少康的說法。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康搭檔參選，傳出民進黨有意主攻戰力強的趙少康。對此，民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明今（27）說，不能把選戰策略說得太清楚，但不會對副手多做著墨，畢竟要競爭的是總統參選人。

姚立明今天上午在競選總部記者會後，被媒體詢問，「侯康配」成軍後，民進黨在選戰策略上，是否會將火力放在趙少康身上，而非主帥侯友宜？姚立明回應，他不能將策略說得太清楚，他觀察，在藍白合破局後，綠營根本還沒有對民眾黨總統參選人柯文哲表態過，但是藍營的人攻擊柯的比例日漸升高。

姚立明表示，民進黨作為執政黨，當然會受到藍白兩方面同樣嚴厲的檢視，可是非常清楚的是，藍白直播談判過程中，選民發現這5位站在舞台上的人（指柯文哲、侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九），在政治上顯然不夠沈穩，正好凸顯賴清德與他們的不同，這也是為何賴清德競總盼和選民證明，賴清德是可信任、可預測的人。

姚立明說明，當天台上5個人相互、說重話，相信選民很清楚，賴清德與他們之間的差別。他說，趙少康是副手，「我們不會對於副手多做琢磨，這是沒有必要的，即便他口才辨給，好像很願意東打西打」，因為主要競爭者是總統參選人，至於未來要採取什麼策略，相信大家會慢慢看出來。