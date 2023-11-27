批年代董座練台生「情色媒介」　前立委梁牧養須賠100萬移除言論

▲年代電視董事長練台生（左），遭前立委梁牧養辱罵。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立委梁牧養，2020年間在屏東地方上發行《火大爆報》，並以臉書貼文、影片、YouTube直播等方式，辱罵年代電視台董事長練台生，批評練台生是「情色媒介」、「官商勾結」等，練台生起訴求償300萬元並移除相關言論，一二審均判決梁牧養須賠償100萬元，並移除部分言論。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴確定。

梁牧養因獨力經營的馬術渡假村遭屏東縣府裁罰違規，他之後就接連以Facebook網站「火大爆報」粉絲專頁、宣傳車遊街、Youtube網站直播「好屏東公共論壇」等方式，辱罵時任縣長的潘孟安官商勾結、貪污等。潘孟安起訴求償，最高法院今年3月間判梁牧養須賠償180萬元及登報道歉確定。

而梁牧養認為潘孟安與練台生勾結，因此也YouTube直播時，以及臉書上批評練台生「情色媒介」、「視錢如命」、「為富不仁」、「戰狼本性，無情無義，出賣恩公邱復生」、「無情無義」、「刻薄寡恩」、「無良業主」，更說他與潘孟安官商勾結。練台生不滿，提出民事訴訟，求償300萬元並要求在報紙上刊登法院判決主文，以及移除相關言論。

一審法院審理後，判決梁牧養必須賠償100萬元，並在三份報紙，擇一在頭版上刊登法院判決主文，另外也需要移除相關言論。案件上訴二審，高雄高分院仍判決梁牧養敗訴，也是需賠償100萬元，並移除部分言論；但不須刊登報紙。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴，全案確定。