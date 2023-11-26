離奇！廂型車倒退嚕阿嬤阻擋不成遭壓死　車上3歲孫沒事

▲台南北區實踐街26日上午11時許，發生一起廂型車翻覆事故，造成70歲方姓女子壓在車下方，送醫不治死亡，車上孫女未受傷。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南北區實踐街26日上午11時許，發生一起廂型車翻覆事故，70歲方姓女子駕駛廂型車載孫女，將車暫停實踐街巷弄內，下車拿東西後欲上車時，發現車子向後滑動，方女試圖阻止未果，車輛順下坡滑動，擦撞到路旁花圃後側翻車，方女被壓在車下方，送醫不治死亡，車上孫女未受傷，全案由五分局報檢察官相驗中。

據了解，11月26日上午11時許，70歲方姓女子駕駛自小貨車內載3歲孫女，將車暫停在台南市北區實踐街巷弄內，方女下車拿東西後欲返車上時，發現車子向後滑動，方女見狀試圖阻止未果，車輛順下坡滑動，擦撞到路旁花圃後側翻車，方女被壓在車下方。

台南市消防局119勤務中心據報車內有2人受困，馬上出動大橋高救、安和、復興、鹽行分隊等消防救護人車到場救援，消防人員到場發現傷者為一名70多歲婦人，另有一名3歲女童也受困車內，消防人員將嬤孫2人救出脫困，但方姓婦人已OHCA無生命跡象，經送醫急救仍傷重宣告不治身亡，孫女幸未受傷。

市警五分局據報派員前往現場勘查鑑識測繪蒐證，初步懷疑是否忘拉手煞車，或機件故障，導致車輛下滑，方女試圖阻止未果而肇事意外身亡，本案報請檢察官相驗，確實肇事原因由檢警調查釐清中。