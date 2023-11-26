「很多人認為賴佩霞是最大輸家」　醫提2點：我完全不認為耶

▲郭台銘24日宣布退選。賴佩霞表示，美好的一段路已經一起努力走過。圖為郭宣布賴為副手記者會。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

藝人賴佩霞因搭配鴻海創辦人郭台銘投入2024總統連署，放棄美國國籍，如今郭宣布退選。對此，醫師姜冠宇提出2點認為，「很多人都認為賴佩霞是最大輸家，因為放棄了美國籍，我完全不認為耶。」

姜冠宇在臉書說，第一，賴佩霞有年紀了，台灣的健保和其他各式各樣的稅，都沒有美國保險和稅來得沉重，而且她的工作收入都應該在台灣吧。

▼郭台銘、賴佩霞退出2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇指出，第二，很多在美國的長者不行了，也都會回台，「在美國我是聽朋友說，因為講究獨立又經濟支持比較嚴苛，一般長者若發生嚴重失能，常常不會活超過3年。哪裡像台灣，還可以由三明治世代養長者，不健康餘命平均8年到10年之久。」

姜冠宇表示，台灣是安養老年的天堂，是退休生活的應許之地，這是事實，如果子女都獨立了，美國籍的意義好像就還好，「所以她輸掉了什麼？我覺得還好耶...」

以逾90萬公民連署獲得參選總統資格的郭台銘，24日發表退選宣言「人退，志不退。」賴佩霞也表示，美好的一段路已經一起努力走過。