全英文質詢讓金溥聰示弱「英文沒你好」　蕭美琴後悔：沒必要為難人

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德正式和蕭美琴搭檔參選，而蕭11年前擔任立委時，蕭曾用全英文方式質詢時任駐美代表金溥聰，金支支吾吾難以回應，並坦言「英文沒你好」。對這段質詢影片被挖出，蕭近日接受節目「雅琴看世界」專訪時透露，對那部分有點後悔，年輕的時候確實比較Aggressive，現在做事都很保守，沒必要用為難別人的方式來呈現自己。

蕭美琴擔任立委期間，曾用全英文方式質詢金溥聰，詢問台美雙邊關係及對美外交政策，金支支吾吾難以回應，並坦言「英文程度不如您」，且在場不是每個人都了解英文，希望蕭同意中文答詢。

對於節目主持人張雅琴問起此事，蕭美琴坦言，對那部分有點後悔，她年輕的時候確實比較Aggressive（氣勢洶洶）、比較想要凸顯自己、愛表現，但經歷這麼多年，到這個階段會覺得沒有必要用為難別人的方式來呈現自己。

蕭美琴表示，現在每次看有人在播這個都會有點這個不好意思，但這也是年輕的我，自己年輕的時候確實就像小貓一樣，有時候想要衝的很快，但是這個人生歷經滄桑之後，現在做事都很謹慎保守，風格就比較不一樣。

蕭美琴指出，要呈現自己的能力有很多方式，不太需要去故意為難別人，當然以前在立法院的文化，自己參選第一次其實有225席立委，要去凸顯呈現自己，總是當初是比較衝一點。