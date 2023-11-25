簡訊「國道通行費未繳」是詐騙！真通知只顯示車號　沒有繳費連結

▲近日不明人士持續假冒發布國道通行費用未繳清通知簡訊，要求民眾點擊惡意網址連結進行線上繳費。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

近來詐騙簡訊層出不窮，連國道通行費都有詐騙簡訊，交通部高公局表示，國道通行費欠費簡訊通知係善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，民眾切勿點擊或操作不明網址連結。

高公局表示，近日不明人士持續假冒發布國道通行費用未繳清通知簡訊，要求民眾點擊惡意網址連結進行線上繳費。

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高公局提醒，國道通行費欠費電子郵件及簡訊通知係善意提醒繳費，除針對欠費用路人顯示車號及提醒外，並不會有繳費連結，請切勿點擊或操作不明網址連結。

用路人可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；另繳付通行費前，也可利用ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費。

高公局表示，鼓勵民眾透過遠通公司門市、客服中心、網站及ETC App等管道申請以e-mail接收「國道通行費電子帳單」通知繳費，除省去辨識簡訊真偽的麻煩及受騙風險外，同時響應帳單無紙化，節能減碳最環保。

高公局指出，通行費紙本帳單是以車主通信地址(亦即住居所、就業處所地址)優先寄送，如無登記通信地址，則寄送戶籍地址。常有民眾未居住於戶籍地，造成無法收到紙本帳單，以致超過了繳款期限而產生罰單。

若戶籍地址如有異動，或未居住於戶籍地址，請主動至公路監理機關辦理異動登記或增設通信地址；至公司商號之營業地址變更，請向監理機關辦理地址異動登記，避免漏收通行費帳單。