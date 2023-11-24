「大車司機賭博天堂」被警方破獲！貨櫃屋內逮5人查扣13萬賭資

▲蘆洲警方破獲大車司機的賭場，該賭場藏身在貨櫃屋中。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲警分局五股更寮派出所日前接獲可靠情資，五股中興路上一間貨櫃存放場，淪為「大車司機」休假時的賭博樂園，警方經長時間埋伏蒐證，本月12日見時機成熟上前查緝，果然在貨櫃存放場中其中一間貨櫃屋內，逮獲5名正在休假的大車司機賭客，並查扣天九牌賭具、骰子10顆及賭資現金13萬元，全案訊後依賭博罪移送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局表示，2024正副總統及立法委員大選在即，為阻止賭博帶來的非法利益引發社會動盪，新北市政府警察局特別規劃選前掃黑掃毒專案，全力偵辦選舉賭盤案件，掃蕩賭博，以維護公平公開之公正選舉。

新北市蘆洲警分局五股更寮派出所日前接獲可靠情資，五股中興路貨櫃存放場，淪為「大車司機」休假時的賭博樂園，大車司機認為貨櫃屋中相當隱密，盡情在其中吆喝，沒料到所有賭博行為已經被警方鎖定。

本月12日，警方見時機成熟，大批員警前往貨櫃集中場尋找大車司機聚賭貨櫃，員警們穿梭各貨櫃走道中，聽聞有一貨櫃車有么喝聲前往查看，隨即發現一貨櫃櫃門敞開且有5人以微弱燈光照明，用天九牌方式進行博弈。員警於現場將五人逮捕並查扣天九牌賭具、骰子10顆及賭資現金13萬元。

蘆洲分局更寮所所長許富傑呼籲，本分局為精進社區警政工作，深耕社區及淨化選前治安，將會持續執行｢清源專案3.0｣，若有不法行為將依法嚴辦，遏止歪風。