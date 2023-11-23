團客2千人限額被罵爆　陸委會：當初是交通部提出的

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

團客赴陸限額2千人引起旅行業者不滿，交通部長王國材23日在立法院接受質詢時強調，「不管陸委會怎樣」，就是以2千人為原則，旅行社成團就可出團，不會讓解團發生。對此，陸委會發言人詹志宏下午表示，當初研議時，2千人為原則是交通部提出來的，相關部會都是尊重交通部的專業評估，「這不是陸委會、交通部兩個部會商量的，是更高層級的決策，各部會都有參與。」

詹志宏在例行記者會上提到，王國材最近指的是政府的政策方向，這個方向是說會按照原本規劃的步驟，一步一步推動兩岸恢復觀光旅遊交流，「這是大前提，不會變的既定政策。」

▼交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



詹志宏說，他們在八月時已經提出恢復兩岸觀光交流的規劃，當初研議時，相關的數據還有評估的意見，主要是由交通部提出來，包括2千人（限額）為原則，也是交通部所提出來，相關的部會當時是尊重交通部的專業評估意見。

詹志宏還說，交通部也說明了組團的具體細節，明年春節之前會公布，不是現在，「所以明年春節之前，相信交通部會依照當時的、新的整體情勢評估，然後也會跟業界再一次充分討論與溝通。」