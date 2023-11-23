陸大媽撿破爛能月入近4.5萬？　網友：比上班族還賺錢

▲紙箱的回收價格是人民幣1.2元／公斤（約台幣5.4元）。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京一名網友近日上傳一段影片，內容稱社區撿回收的老爺爺老太太們可月入6千至1萬元（人民幣，下同，約台幣2.7萬至4.5萬元）。一家回收廠的負責人表示，靠這個「職業」維生能月薪破萬的甚至占了將近8成。不少網友認為，雖此工作不體面，但比上班族還賺錢。

據《齊魯壹點》報導，一家回收企業負責人表示，一些把撿廢品當作職業、全天風雨無阻撿廢品的老爺爺老太太們，大多數收入可以達到1萬元左右，利用閒暇時間撿廢品的收入差不多有幾千元。

▲月收破萬的拾荒老人近八成。（圖／翻攝自微博）

該名負責人補充說道，「他們撿的是全品類的，如紙、紙箱、PET塑膠瓶、餐盒、壓克力等。餐盒大概4元／公斤（約台幣18元），紙箱是1.2元／公斤（約台幣5.4元），價格是浮動的。有的老爺爺老太太勤快點，把這個當職業，有百分之七八十能月薪過萬。」

他接著說，「他們賣到社區附近的回收點，我們這邊就會進行分類，像餐盒可以回收製成電子電器、桌椅板凳之類的。很多人認為餐盒就是垃圾，其實是可回收的。」

▲不少老爺爺老太太已把撿回收當成自己職業。（圖／翻攝自微博）

近年來環保意識抬頭，再生資源回收產業的前景十分廣闊。不少網友開玩笑表示想加入，「這不比我上班強嗎」、「搞得我也想去了」。多數人認為，這些撿回收的老爺爺老太太都是賺辛苦錢，付出的辛勞一般人不一定能想像。