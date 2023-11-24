賓士違停被按喇叭！球棒猴、手槍猴下車嗆聲　騎士秒掏辣椒槍自衛

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市土城區一名騎士日前下班時，看到違停的賓士按了一下喇叭。沒想到，賓士駕駛持棍棒下車嗆聲，嚇得他拿出防身辣椒槍自衛，這時才讓球棒猴剩下聲音而不敢往前。

「WoWtchout—地圖型行車影像分享平台」近日在YouTube頻道分享1則行車紀錄器影像。影片中顯示，騎士直行時賓士打燈靠右，卻直接違停在路中間，而騎士按下喇叭後超車。此時，賓士駕駛直接搖下車窗大罵「叭三X啦，X！」，氣得騎士馬上回嘴「停三X啦，X你X！」

▲▼賓士違停被騎士按喇叭，雙方爆發衝突。（圖／翻攝WoWtchout—地圖型行車影像分享平台）



此時，騎士靠右停車，打算要買晚餐，回頭卻看到賓士駕駛手持棍棒朝他走來，嘴中也不斷叫囂辱罵「現在是三X啦」等，讓他立刻下車並準備好辣椒水槍，直到兩人距離接近後才朝對方瞄準。

身穿白衣的賓士駕駛看到後立刻嚇到，身軀往後一震，隨後鎮定下來大叫，「開啊，有種你開啊」，而騎士則說「走開喔，退回去喔，我這叫正當防衛喔，退回去喔」。同時，一名疑似賓士駕駛家人的女子也上前，不斷勸阻白衣男離開，也上前安撫騎士。

豈料，賓士駕駛那方的一名黑衣男突然暴氣，拿著一把疑似槍枝的物品衝上前作勢要打騎士，還嗆聲「你有我沒有喔？不然想怎樣？叭三X啦，X，不然咧，你檢舉啊」，但最後黑白衣男子都被女子給帶回。

▲▼白衣男子看到辣椒槍被嚇了一跳，黑衣男則掏槍示威。（圖／翻攝WoWtchout—地圖型行車影像分享平台）



網友看完紛紛留言，「不是欸，大家注意看，後面黑衣那個人說你有槍我沒有是不是，結果他手上真的一枝欸」、「一號選手看到辣椒水槍時還是不爭氣的先抖了一下，然後我就笑了」、「先檢舉交通違規後提告公然侮辱+恐嚇，恭喜您年終準備入帳」、「看到土城猴子瞬間秒慫的樣子真的可以笑一整年」、「兩隻猴子就要猴媽往回推的時候才會有向前的動作，以後還是牽繩吧，你把繩子放掉之後，他們還會咬著繩子交回你手上，再繼續往前衝」、「這媽媽天生神力，一個女人拉得住兩個亢奮的男人」。

也有人說，「這個拍攝者其實做得很好，沒有一開始就罵人，被人罵才反罵。 看到他人拿球棒，也沒直接開辣椒槍，而是喝斥對方退後，沒有『主動』把事態擴大。從頭到尾沒有多餘的挑釁，只有不惹事卻也不怕事的風範」。