簡直要比葷食還好吃！全家便利商店推「6款蔬食新品」ET主播吃到停不下來

▲重視美味與健康的《ET午間新聞》當家主播小孟、雅憶，這次要為大家開箱全家便利商店最新蔬食品項！（圖／截取自《ET午間新聞》，下同）

消費中心／綜合報導

「吃素」也可以是一件很Chill的事！重視飲食均衡的現代人，不侷限吃素的理由，有時單純就是想吃得清爽，或是平衡一下前一餐的大魚大肉。而且沒聽《ET午間新聞》當家主播小孟「開釋」還不知道，原來台灣約有330萬的素食人口，佔總人口比例13%，僅次於全世界素食人口第一名的印度！正好11/25是國際蔬食日，主播小孟與雅憶這回不只要開箱最潮的全家便利商店全新蔬食品牌，還要報給大家最完整的「掃貨攻略」！

有外食需求的蔬食族最近一定都有注意到，全家便利商店特別為蔬食打造的全新品牌「植覺生活」，讓民眾從此不用苦苦尋找蔬食店家，只要走一趟全家，從輕食握沙拉到可以飽餐一頓的飯麵都買得到，無時無刻都要滿足蔬食族的口腹之慾！為了響應11/25國際蔬食日，全家最新「全家EAT起蔬食樂」活動再推出多款驚豔市場的蔬食料理。

首先讓主播們眼睛一亮的就是取名為「少一杯雙拼」的袋裝小食，小孟試吃後恍然大悟，「原來『少一杯』就是沒有加米酒的三杯口味啦！」雖然少了米酒提味，但小孟覺得，「Q彈可口的素米血以及特選杏包菇搭配九層塔的香氣，香氣濃郁，非常棒！而且吃起來完全不覺得在吃素食耶！」

向來喜愛西式餐點的人，這次也有「羅勒菠菠植蔬堡」可選。雅憶試吃後發現，完全不是想像中傳統素雞、素鴨等加工品的口感，因為使用大成煙燻植物肉排堡，吃起來真的有宛如絞肉的口感，但味道卻是相當清爽，搭配炒黑胡椒菠菜佐青醬，層次豐富，也完全顛覆她對素食的想像。

最近在網路上也有不少討論度的「黑松露佐野菇黑纖飯」，則是特選義式風味黑纖米拌飯，搭配香炒秀珍菇與松露蘑菇醬，每一口都吃得到獨特濃郁的野菇香，「跟我們一般吃到的素食很不一樣耶！」義大利風味的蔬食讓小孟也超買單。

下午嘴饞想吃個點心，口感Q嫩鮮甜，有著滿滿奢華感的「松露起司烘蛋捲」，也讓雅憶覺得吃起來超幸福。畫龍點睛的調味是選用雀巢牛奶與多種菇類熬煮而成的蕈菇白醬為基底，食材則選用黑松露醬與有「菇界霜降肉」之稱的黑美人菇，再搭配滑嫩烘蛋與摩佐、切達兩種起司片，誰說一定要吃到肉才能滿足，烘蛋捲熱熱的吃也宛如踏上美食殿堂。

已經吃到飽足的主播們提醒，這次的新品還有蔬食鮪魚握沙拉以及雙起司蔥抓餅，也都是不錯的蔬食選擇。有「開伙族救星」之稱的自有品牌FamiCollection，近期也推出蔬食素咖哩、素麻婆豆腐和筍丁素肉燥，簡單拌上飯或麵就可以馬上享用，碰上加班或是懶得下廚，不用10分鐘也能快速變出方便美味的蔬食家常料理。

最貼心的是，全家致力蔬食以及低碳飲食推廣，不只是打造系列品牌而已，甚至史無前例於慈濟醫院和慈濟園區打造5間「全蔬食便利商店」，店裡沒有葷食，其中「關渡慈濟店」更是全台規模最大的「全蔬食便利商店」。其他地區的蔬食族也別擔心，為了方便大家找到想吃的蔬食，透過全家APP的「蔬食生鮮地圖」，就可以查詢所在位置附近的全家還有哪些蔬食品項可以購買。APP甚至還先幫忙分門別類，幫有特定需求的民眾劃分出全素、奶蛋素和植物五辛素，簡直不要太貼心！

小孟與雅憶提醒，全家線上商城也有蔬食專區，在全+1以及全家行動購都有上百項蔬食料理可以線上購買，選擇更齊全、更多元。為了響應國際無肉日，即日起到11/28還推出無肉狂歡派對活動，想跟上「吃蔬食愛地球」的最新趨勢，從現在起別忘了跟隨全家，隨時關注來自蔬食界的最新情報。

全+1商城

https://bit.ly/40ALIK6

全家行動購

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