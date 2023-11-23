「台灣彰化籍」的江爾雄　擔任新一任福建副省長

▲江爾雄。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸福建省今（23）日通過有關人事事項，其中決定由江爾雄擔任副省長。據悉，江爾雄是台灣彰化籍，1996年3月加入中國共產黨，在近日職務調整前，她還擔任大陸全國台聯副會長、台盟中央常委、福建省台聯會長、大陸全國政協委員等職位。

據《澎湃新聞》報導，福建省十四屆人大常委會第七次會議今日閉幕，表決通過了有關人事事項，決定任命江爾雄為福建省人民政府副省長。

據悉，公開資料顯示，江爾雄1967年生，是出生在福州閩清的台灣彰化籍人，1987年畢業於廈門大學國際貿易系，2008年轉入政壇，出任台盟福建省委副主委，兼任福建省政協副秘書長、福建省政協港澳台僑外事委副主任。

▲中共二十大台籍黨代表合影，江爾雄為右邊第四個。（圖／中國台灣網）

江爾雄曾擔任過中共十九大、二十大「台灣省籍」代表，以及第十二屆大陸全國人大代表，第十三屆大陸全國政協委員。她在中共二十大時曾指出，2300萬台灣同胞是中華民族的一份子，民族復興、國家強盛與台灣同胞前途命運息息相關。

江爾雄接著表示，兩岸同胞要攜手同心，共擔民族復興的偉業，共享民族復興的榮光，「我始終堅信，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，在全體中華兒女的攜手努力下，中華民族偉大復興和祖國完全統一一定能夠實現。」