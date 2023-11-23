花蓮派出所不一樣了！設置「安心舒眠寶盒」　友善婦女真貼心

▲▼花蓮縣五個警分局的派出所內設置「安心舒眠寶盒」，提供給臨時有需求民眾免費生理期用品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了配合花蓮縣政府擴大婦女友善服務之措施，花蓮縣警察局特別在所屬五個分局的派出所內設置「安心舒棉寶盒」，提供給臨時有需求民眾免費生理期用品。

在今年10月份的花蓮縣政府主管會報中，縣長徐榛蔚指示各局處要擴大設置「安心舒棉寶盒」，免費提供不同需求經期生理用品，以利臨時陷入經濟困境或有臨時需求之使用者方便取用，各局處管理之公共區域及所屬二級機關都應配合辦理，提供安心舒棉寶盒2.0之友善服務。

警察局局長呂世明表示，為了響應縣政府推動婦女友善服務措施，特別請全縣67個派出所及分局，要在駐地內之廁所或適當地點設置「安心舒棉寶盒」，以提供生理期用品，讓臨時有需求者的洽公或路過民眾，可以自行取用。雖然現在24小時超商林立，要取得生理期用品比以往便利許多，但在一些位處郊區的村落社區，當民眾或青少年朋友遇到臨時有生理期用品需求，附近又無24小時超商時，深入各社區的派出所如能提供服務，那真的非常便民又貼心，也改變以往民眾對派出所的刻板印象。

花蓮縣政府為實踐國際終結月經貧窮、正視月經平權、擴增婦女友善服務措施之願景，除已陸續在縣內各服務中心、戶政事務所等場所貼心設置「安心舒棉寶盒」，現在花蓮縣警察局也加入服務行列，全面提升婦女友善服務措施。

所謂「月經貧窮」（Period Poverty）係指經濟弱勢女性，因無法取得充足且適當的生理用品，導致生理及心理的不健康，長期下來將影響生活，並陷入弱勢的惡性循環，這不單是健康及社會問題，更是人權議題，在國際上逐漸受到重視。