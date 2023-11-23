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國際佛光會贈書　《獻給旅行者365日》提供旅人心靈雞湯

▲國際佛光會東港分會23)致贈佛光山星雲大師結集《獻給旅行者365日》書給「遇見祕境」店業者 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲國際佛光會東港分會23)致贈佛光山星雲大師結集《獻給旅行者365日》書給「遇見祕境」店業者 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際佛光會東港分會今(23)日致贈佛光山星雲大師結集《獻給旅行者365日》書50本給屏東縣東港鎮「遇見祕境」店業者徐億瓏，提供前來投宿該店旅人一道精神糧食、心靈雞湯。

佛光山東港分會今早由會長蔡木樹及委員許錦鈺督導王政鎮、鄭雪惠、林華珠、謝荏、副會長林重江等人到東港水源路「遇見祕境」贈書。

▲國際佛光會東港分會23)致贈佛光山星雲大師結集《獻給旅行者365日》書給「遇見祕境」店業者 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲國際佛光會東港分會23)致贈佛光山星雲大師結集《獻給旅行者365日》書給「遇見祕境」店業者 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

東港分會會長蔡木樹說，《獻給旅行者365日》是星雲大師50多年前在世界各地弘法，發願以佛典精華及中華文化為題出書，讓旅人在心灰意冷、傷心懈怠時能獲得鼓舞。大師弘揚人間佛道，讓佛教生活化，這次和「遇見祕境 」店結緣，致贈書籍，讓到該店旅客在休閒時翻閱，感受生命光輝，充實精神糧食。

「遇見祕境」店原名變形金剛特區，於10多年前在屏東縣東港鎮大鵬灣開店，3年前搬遷到東港蹎水源路現址，由於接近東港夜市及轉運站，環境清雅，價格親民，成為不少到東港、小琉球等地旅遊民眾選擇民宿之一。

負責人徐億瓏表示，因堂哥徐鳴懋吃素食關係，他也覺得素食可以養生、健康、愛地球，就和堂哥一起經營，提供全素食用餐環境，兼經營民宿，目前有10多間客房，有單人房到6人房，提供民眾旅遊及用餐優質環境。

他感恩國際佛光會東港分會提供星雲大師結集的《獻給旅行者365日》一書，可以提供前來投宿的民眾休閒時閱讀，得到身心靈上寄託，讓旅旅更有收穫及意義。

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