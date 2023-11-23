22歲「航海王」畢業就賺到重機！不愛念書走技職　挑戰30歲存1千萬

▲楊鈞皓走上航海王之路，圖為在船上工作狀況。（圖／楊鈞皓提供）

記者許敏溶／台北報導

目前任職於長榮海運的楊鈞皓，曾是家中三個小孩最不會唸書的一個，但他選擇走技職這條路，先後就讀台南海事船舶機電科、高雄科大航運技術系，並憑藉實力和運氣考上通過率只有20％的專業證照。剛從大學畢業的楊鈞皓，給自己畢業禮物是一輛黃牌重機，人生短期目標是在30歲時存到1千萬元，也認為選讀技高是自己人生最正確的決定。

楊鈞皓表示，自己是家中三個小孩最不會唸書的一個，在國中時超級不想唸書，但從進入台南海事一年級開始，就立下考上國立大學目標。在學校晚上開設補強課程與楊鈞皓努力下，楊鈞皓拿到市長獎及智育成績優良獎，還考上心中第一志願、國立高雄科大航運技術系，也成為家中唯一一個國立大學畢業生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊鈞皓高中選擇職業學校，畢業時以優秀成績拿到市長獎。（圖／技專校院招生總辦提供）

楊鈞皓在高中時曾赴日本進行12天的校外教學，確認不會暈船後，很適合航海人生，加上舅舅和阿姨也是長榮海運人，在家人支持下，楊鈞皓也以長榮海運為就業目標。楊鈞皓原認為得準備五次考試，才能拿到交通部航海人員測驗專業證照，沒想到通過率只有20％的證照，楊鈞皓一次就過關，讓他直呼自己好像是天生註定上船。

剛從大學畢業的楊鈞皓，目前已經結束長榮海運半年的上船實習，下半年將升為見習三副。楊鈞皓說，船上實習工作內容很有趣，三副需負責確認全船滅火器及救生設備安全無虞，而在航行中，有些船隻要用雙眼的瞭望搭配航儀的顯示確認距離。

以海運產業薪資行情，見習階段，一個月不包含加班費和獎金，即有五萬元至六萬元起薪，成為正式船員後，月薪直接翻倍，隨著資歷增加，待遇更加三級跳。楊鈞皓希望未來一步步準備，穩健地往大副、船長之路晉升，人生短期目標是在30歲時存到1千萬元。

看著未來光明前程，楊鈞皓坦言，這在自己國中時完全沒想過，覺得自己在高中就讀海事職業學校，是他人生中最正確且最棒的選擇，如同金鑰匙般為他打開了幸運之門，駛向人生更廣闊的海洋，更顯示選讀技高，是自己人生最正確的決定。

▲楊鈞皓走上航海王之路，圖為在船上工作狀況。（圖／楊鈞皓提供）