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獨／少子化還增班！新北2國中「吸引跨區就讀」　校長：明年再增2班

▲▼台北市、新北市疫情提升到三級警戒，公私立高中職以下18日至28日全部停課,圖為新北市永和國中。（圖／記者李毓康攝）

▲少子化衝擊下，新北市永和國中吸引跨區就讀，反而逆勢增班。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

少子化海嘯來襲，也向下延伸至中小學階段，北市教育局日前才宣布113學年度高中職全面減招，未來也考慮調降國中端班級人數。但新北市立永和國中、福和國中，兩校只隔著一條街，今年卻都罕見增班，永和國中今年增班2班，總班級數達104班，是全台班級數最多的國中，校長鍾兆晉說，辦學績效獲肯定，吸引跨區就讀，「明年還要增2班！」

鍾兆晉說，今年新北市國中共減班70多班，多數學校不是維持平盤就是減班，除了少數新校舍或新開發區，因應人口移入有增班外，永和地區人口發展相對穩定，往年根據學區內國小畢業生人數統計，新生約20多班規模，但真正入學卻來到30多班，今年只好再增班2班，明年又逢龍年學生入學，已經做好增班準備，預計再增2班。

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鍾兆晉說，在少子化的趨勢下，家長對孩子的教育選擇權特別慎重，會評估學校辦學績效、校園經營，以及高中升學率等，每年不乏都有跨區就讀的學生，甚至有桃園學生特別遷戶籍來就讀。

與永和國中只隔著一條街的福和國中，今年也增班1班，全校班級數84班，也是罕見逆勢增班的學校。校長陳君武分析，在少子化下，跨區就讀現象只會越來越明顯，導致大者恆大、小校越來越小的「馬太效應」，部分家長也會把學生往私校送，傳統老校靠著辦學口碑和升學率，吸引家長跨區就讀。

至於台北市也有少數國中明年可能增班，台北市教育局副局長陳素慧表示，北市近幾年國中都是減班居多，目前全市班級數最多的是石牌國中的84個班級數，預估明年龍年學生入學，可能會有增班需求，但她強調，就算增班也不會是像中正、敦化、金華等熱門國中，因為校舍已經滿載，完全沒有增班的條件。

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