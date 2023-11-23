離婚1個月交友遭前妻怒告　新竹男靠1句「早安」自救

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男子2021年7月間與陳姓女子離婚，同年8月透過交友軟體結識A女，沒想到卻被前妻指控兩人是在婚內交往，並一口氣告討200萬元賠償。新竹地院法官檢視證據，發現廖男確實是在離婚之後才傳訊息向A女自我介紹，內容為「Hi，早安，謝謝加LINE，我是XX」，加上沒有其他證據可以證明兩人有侵害陳女配偶權益的行為，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

▲陳女認為廖男在離婚之前就已經外遇A女。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，廖男自2020年起不顧夫妻情分，經常因為細故對她提告，雙方在2021年7月間經法院調解離婚，但她在搬離住處之後，才從鄰居口中得知，廖男在尚未離婚之前就與A女往來密切，而且她一離開，兩人就馬上同居，讓她大受打擊，憤而決定提告求償200萬元。

廖男則強調，之所以會和陳女離婚，是因為雙方金錢觀與價值觀差異太大，經過多次婚姻諮商都無法改善，才會決定分開，陳女聲稱聽鄰居說他有婚外情，但其實是與保全閒聊，後來他向保全求證，對方自稱記性不好，且已經離開該社區3年，可見陳女主張的內容並非事實。

廖男接著表示，和A女是在離婚之後才認識，假如兩人確實有不正當交往關係，當時仍與他同住的陳女怎麼可能沒有發現，進而在離婚訴訟中一併求償，而是拖到現在才提告。A女也具狀表示，和廖男是在2021年8月9日透過交友軟體認識，之前從未去過男方居住的社區，也沒有破壞他人婚姻。

新竹地院法官檢視陳女提出的對話錄音證據，發現關於A女是否曾出入廖男居住的社區，對話是由陳女發問誘導，保全再就她的陳述予以附和，況且從對話內容僅可得知，A女的汽車曾在2021年11月進出社區，當時陳女與廖男已經離婚，所以也無法證實A女與廖男是在婚姻關係存續期間交往。

此外，法官檢視廖男與A女的對話紀錄，發現兩人是在2021年8月9日由男方透過交友軟體傳送訊息認識，接著才互加LINE好友，A女在同年同月13日晚間回覆笑臉貼圖，廖男則在隔日上午才回覆「Hi，早安，謝謝加LINE，我是XX」，可見兩人是在2021年8月13日才互加LINE好友，且對話內容沒有任何親密、曖昧的感覺，廖男辯稱兩人是在離婚之後才認識，應非虛構。

法官表示，陳女另外出示一張A女汽車停在廖男住處門外的照片，但照片未記載拍攝日期，加上沒有其他積極證據能證明廖男是在婚內出軌，最終不採信陳女的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。