新北2女童穿越馬路遭撞！驚悚影片曝　無照騎士最高罰6萬

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區新生街，昨天（24日）下午4時許，發生一起機車撞女童車禍。當時男子騎乘機車行駛在新生街上，2名8歲女童跟著阿嬤、小跑步穿越馬路到對面餐廳吃飯，騎士閃避不及直接撞上，連人帶車當場倒地，2名女童也倒在一旁，身體多處擦、挫傷，警消抵達，將女童送往醫院救治。

▲施男無照騎車，超車時閃避不及，與過馬路的女童擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，騎乘機車的20歲施男，昨天行駛在中和新生街時，發現前方機車速度緩慢，從內側快速超越前方機車，準備通過新生街148巷口時，阿嬤帶著孫子們在路中準備穿越，施男反應不及，經閃避後仍撞上後方的2名女童，路人見狀立即報警處理，所幸，女童僅有擦、挫傷，送醫治療後並無大礙。

▲當時2名女童跟著阿嬤。準備到對面餐廳吃飯（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，發現施男並無駕駛執照，違規騎乘機車，並且行經路口時，未減速禮讓行人，造成行人傷亡，將依道路交通管理處罰條例21、44條告發，合計最高可處6萬元罰鍰，並吊扣駕照1年，而2名女童穿越馬路，則依78條規定對其監護人裁罰；而造成車禍責任歸屬，仍待警方進一步釐清。

▲施男無照騎車，與女童擦撞後，自己也倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）