20歲火辣泰妹「肉體賺旅費」！網路論壇訊息露餡...極樂價碼曝

▲年輕泰女持觀光簽來台，卻邊旅遊邊從事性交易賺旅費。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

中和警方在一網路論壇發現性交易訊息，放上年輕貌美火辣照吸客，在佈線探訪後，果真查獲性交易場所，並逮到20餘歲年輕泰籍女子，泰女只好坦承以2800到3500元不等進行性交易，一邊觀光旅遊、一邊賺旅費，本來4天後的班機返回泰國，沒想到先一步遭警方查獲，被依社會秩序維護法函送裁處。

警方指出，隨著疫情後國門開放，許多東南亞國家女子趁機以觀光名義來台旅遊，卻是兼營性交易，中和分局近期執行網路巡邏時，在知名網路論壇發現一則可疑性交易訊息，遂積極佈線探訪，最終於中和區南山路、板南路周遭尋獲該性交易處所。

案經員警探訪蒐證，查獲1名20餘歲泰籍女子，該女子對於從事性交易部分均承認，並稱每次性交易代價根據服務時間、次數略有不同，約莫新台幣2800至3500元不等。

泰籍女子供稱，她在泰國原先於百貨服務業當櫃姐，但受到疫情影響、泰國觀光客銳減，她被公司裁員，失業後想出國旅遊，藉由朋友介紹下，推薦到台灣一邊旅遊、一邊從事性交易賺取旅費，並一時鬼迷心竅聽信朋友所說，透過觀光旅遊簽證來台，邊旅遊邊從事不法性交易。

據了解這名泰女原本已經購買好回程機票，4天後就要返回泰國，不料法網恢恢疏而不漏，仍遭到警方查獲，全案依社會秩序維護法函送裁處，女子並送至移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容。

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