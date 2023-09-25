便當店炒1種菜　他臉發紫「比三色豆雷」！一票懂：要反芻了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

便當通常都有3、4樣配菜，有些菜色很受歡迎，也有不少被批很雷的配菜。就有人貼出一張配菜照，直呼便當店很愛炒這種菜，可他覺得很難吃，在他心中甚至比「三色豆」還雷。照片一出，掀起兩派論戰，愛的人直呼「享受它的聲音，就覺得好吃」，也有網友秒懂「超討厭這個！」

有網友在「爆廢1公社」貼出照片，只見他指的原來是「油菜」，「便當店為什麼都喜歡放這種難吃的菜啊？我覺得比三色豆還雷」，最後還附上一張臉色發紫的表情符號，感覺真的相當排斥炒油菜。

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▲原PO覺得油菜很難吃。（圖／翻攝自爆廢1公社）

就有人秒懂，「稍微有點苦的菜一律當噴看待」、「油菜有點苦澀味」、「到底哪裡好吃？這種不是苦苦的嗎」、「我也不愛吃油菜……梗咬起來有一種塑膠感，要吃梗的話，反而愛吃芥蘭這種的，實心的咬起來很舒服」、「每次吃這種菜感覺就像在吃草一樣」、「纖維很粗，所以感覺在吃草」、「嚼著嚼著我都覺得要反芻了。」

不過，大部分的網友都很愛炒油菜，「有吃過南部某地區種的（老闆朋友送的），完全不會苦還很甜，超扯」、「油菜是我很愛的菜，脆帶點微微苦」、「我超愛這油菜吔！尤其剛炒起來的超好吃」、「火夠大，油不多，炒起來很好吃」、「油菜我很愛欸！連我挑食女兒都說脆脆的菜好吃。」

還有人表示，「1、因為它便宜。2、因為它比較能放，不容易黃掉」、「便宜還不會縮，冷掉還不會變黑變黃」、「四季生產穩定價格不高當然標配菜」、「店家不會煮就真的很難吃」、「季節要冷才會好吃，重點要好吃要先燙過再炒比較優。」不少網友則直呼，「三色豆還是最爛配菜，沒有之一」、「我覺得還不錯，三色豆比較雷」、「三色豆和豆芽菜才是最雷的青菜。」