出差「每晚進副校長房間」…國中女主任偷情全被錄　雙雙下場慘爆

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友此前爆料，重慶兩江新區禮嘉中學官員在酉陽學習考察期間，一名苟姓主任每晚都會進入唐姓校長房間過夜，直到第二天早上六七點鐘再回自己房間。爆料者稱，兩人均有家庭。24日，官方通報處理結果，兩人均被免職。

▲中學校長及主任外出考察同房過夜。（圖／翻攝自微博）

據《奔流新聞》報導，有網友爆料稱，重慶兩江新區禮嘉中學領導在酉陽學習考察期間，教科室主任苟女每晚都會進入副校長唐男房間過夜。

賓館樓梯間的監視器畫面顯示，每到晚上11點左右，苟女都會走進唐男的房間，隔天7點左右才回到自己的房間，兩人相處的時間長達8小時，而且在考察學習期間，天天晚上是如此。爆料者稱，兩人均有家庭。

▲事件通報。（圖／翻攝自微博）

副校長和主任同房過夜曝光後，重慶市兩江新區教育局於9月22日發布情況通報表示，已經注意到網傳禮嘉中學負責人不雅行為的帖文，已經成立調查小組展開調查，將依法依規嚴肅處理。

兩江新區官方微博9月24日再度通報，經兩江新區相關部門嚴格依紀依法調查，禮嘉中學副書記、副校長唐男與教科書室主任苟女違反生活紀律。經研究決定，給予唐男黨內嚴重警告處分，免去他學校副書記、副校長職務，調離現單位；給予苟女黨內嚴重警告處分，免去她學校教科室主任職務，調離現單位；給予苟女一黨內嚴重警告處分，免去她學校教科室主任職務，調離離現崗位。