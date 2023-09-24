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教學用心有耐心具同理心　花蓮黃婉婷獲傑出代理教師表揚　

▲▼服務於偏鄉學校的代理老師黃婉婷以用心、耐心、同理心對待孩子獲表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲服務於偏鄉學校的代理老師黃婉婷以用心、耐心、同理心對待孩子獲表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為表揚傑出代理教師，發揚尊師重道優良傳統，提振教師服務熱忱，特訂定傑出代理教師遴選及表揚實施計畫，由縣內各縣立高級中等以下學校推薦優秀代理教師，發放獎金新台幣二萬元整，並於每年表揚大會表揚。

縣長徐榛蔚認為「危機就是契機」，如何激勵老師的熱情、提升老師的專業能力及穩定老師的教學環境是重要目標，所有的教師福利政策，都是對於學校教育人員權益的重視，也透過相關的配套提升士氣，進一步回應到校園內的教學，讓更多優秀老師盡心、盡力的教學，讓孩子的學習能夠穩定的提升，進而提升花蓮未來的競爭力。

▲▼服務於偏鄉學校的代理老師黃婉婷以用心、耐心、同理心對待孩子獲表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年度傑出代理教師黃婉婷是土生土長的花蓮人，長期在花蓮偏鄉學校服務，以成為一位願意傾聽、願意了解孩子個性、樂於當孩子家人的老師為目標，並提升孩子基本學力，發展孩子的興趣才能，希望師長的愛能讓家庭功能較弱的孩子更多支持。也常協助帶隊參加縣內許多競賽活動或擔任競賽工作人員，希冀能為學校教學力和學校行政工作貢獻一己之力。

黃婉婷老師的教育理念：用心－發現孩子的優勢能力。耐心－給予孩子成長的空間。同理心－瞭解孩子的心情感受。
 

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