　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

記者陳宏瑞／高雄報導

颱風海葵日前侵襲台灣帶來強風豪雨，3日晚上高雄地區風雨交加，就有民眾拍到機車騎士遭到強風吹倒在路上，剛好有一輛公車經過，司機見狀好心停車，幫騎士擋住強風，一直等到騎士把被吹飛的物品撿回、扶起機車後，才將公車駛離，被網友稱為「最暖心的一幕」，而高雄市交通局也找到這位東南客運的駕駛長阮佳銘，並公開表揚。

網路社群「社會事新聞影音」日前曝光一段影片，3日晚間9點多，有一名機車騎士行經一心二路口，機車被強風吹倒，連人帶車摔在地上，物品也散落一地。 

▲▼海葵強風吹倒高雄機車騎士　公車秒停路上「幫擋風」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲海葵強風吹倒高雄機車騎士　公車秒停路上「幫擋風」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼▲▼交通局表揚暖心司機 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲在颱風夜為機車騎士擋風雨的暖心司機阮佳銘（左）接受表揚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

當時有一輛公車剛好路過，好心的公車司機見狀，就把車子停在倒地的機車旁，幫騎士遮擋強風，隨後騎士頂著強風回頭撿時掉落的物品後，再奮力扶起機車牽往路旁，等到騎士順利離開後，公車才慢慢駛離現場。

公車司機的善舉感動不少網友，高市交通局也找到這位暖心的司機，原來是東南客運橘一線的駕駛長阮佳銘，並公開頒獎表揚。

▲▼海葵強風吹倒高雄機車騎士　公車秒停路上「幫擋風」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲海葵強風吹倒高雄機車騎士，公車秒停路上「幫擋風」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

交通局長張淑娟表示，高雄市對於公車行車安全與服務品質非常重視，針對無障礙乘車服務更是宣導駕駛長發揮同理心來用心服務。高雄市目前有7家客運業者，總計近800名駕駛，每一位都是高雄市民朋友們通勤通學、年長者安全便利移動及觀光客城市悠遊的重要角色。

▲▼交通局表揚暖心司機 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲交通局表揚阮佳銘（左二）和林政毅（右一）兩名暖心司機 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而和阮佳銘同時接受表揚的，還有另一位港都客運的駕駛長林政毅，他也是在颱風當天，一名身障朋友在公車候車亭招手示意搭乘，林政毅除了將車輛安全停妥外，更是不畏滂沱大雨全身淋濕，協助乘客安全上車並將輪椅搬上公車，這位身障乘客非常感動及窩心，透過1999專線向市府感謝，並希望給予鼓勵，因此一併獲得表揚。

交通局說，這兩位駕駛長用心看待工作並細心付出，展現職人精神，創造服務價值，實為楷模。也希望大家在搭車的時候，給駕駛長一個鼓勵的微笑或正向回饋，也可透過網路或交通局「轉動高雄青春夢」粉絲頁，讓大家知道更多搭公車的溫馨經驗，持續將暖心故事接棒下去。

ET快訊
快訊／小戴晉級8強！　下一戰可能再碰馬琳
83歲男星才當爸「3個月爆情變」！　29歲女友上法院
快訊／大雨來了！　台南3區淹水警戒
賓士爆乳媽壞身教！　逆停送2孩還嗆：被我撞剛好啦
快訊／大雷雨開轟3縣市！　連炸1小時
快訊／內壢火車站1男落軌！　自強號撞上當場死
快訊／國1自撞「車頭全爛滿地碎片」！　回堵4km
快訊／傑尼斯社長道歉！　認親舅性侵40年…哽咽卸任
Selina喜迎小腰果！　Ella、Hebe都來陪產「反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

驚險片！拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵時刻神救援

婦颱風天路邊徘徊...手中帳單藏洋蔥　「去年才喪夫」愛子又病逝

快訊／內壢火車站落軌意外！　1男遭自強號撞上當場死亡

光頭男毒駕撞死2人肇逃！曾4次酒駕還無照　今國民法官開庭審理

快訊／國1「轎車撞緩撞車」翻覆！車頭全爛滿地碎片　後方回堵4km

「討打姐」呂美玲遭人恐嚇！服務處外貼紙條嗆：走狗、去跳基隆港

海陸中尉陳屍榕樹下「死因出爐」　家屬批軍方草率...偵辦方向曝

竹科妻「吃舔」房仲…瞎扯疫苗副作用害的！　人夫見鹹濕對話心碎

超商水果太可口！他拿3盒廁所狂嗑　「火龍果+奇異果」吃光剩遺骸

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

驚險片！拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵時刻神救援

婦颱風天路邊徘徊...手中帳單藏洋蔥　「去年才喪夫」愛子又病逝

快訊／內壢火車站落軌意外！　1男遭自強號撞上當場死亡

光頭男毒駕撞死2人肇逃！曾4次酒駕還無照　今國民法官開庭審理

快訊／國1「轎車撞緩撞車」翻覆！車頭全爛滿地碎片　後方回堵4km

「討打姐」呂美玲遭人恐嚇！服務處外貼紙條嗆：走狗、去跳基隆港

海陸中尉陳屍榕樹下「死因出爐」　家屬批軍方草率...偵辦方向曝

竹科妻「吃舔」房仲…瞎扯疫苗副作用害的！　人夫見鹹濕對話心碎

超商水果太可口！他拿3盒廁所狂嗑　「火龍果+奇異果」吃光剩遺骸

俄南部軍區司令部對面爆炸！　無人機墜落市中心炸出火球

漲價還叫好！北市動物園門票喊漲　網一面倒支持：還可以貴一點

人間傑尼龜死會！BB Girls她戀大11歲男星　「曖昧2個月」改口認愛

超迷你「指甲可頌」4顆賣87元！網酸：吃麵包還得帶放大鏡

星宇航空飛進日本中部　12月1日起直飛名古屋

Google街景抓姦！人夫找路竟目睹「老婆偷情現場」　結局曝光

邀傅達仁之子談安樂死　柯文哲喊「贊成」：為何要讓病人死得很慘？

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

樂天桃猿電競趴！亞洲統神來開球　人氣嬌點實況主現場開台

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸「3個月後爆情變」　29歲女友上法院

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

PLG前球星偷吃女球迷　被離婚現況與收入曝

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

按摩師看「裸背女客翻身」用手嘴猥褻慘了

車故障停路肩　駕駛下車遭撞身亡

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

士爆乳媽超壞身教　逆停路中送2孩上學

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

即／女歌手胞妹魂斷輪下！大客車駕駛判刑1年10月

貴婦開豪車違規左轉　撞死26歲創作才子

即／北市京華城工地意外！吊車「倒頭栽」駕駛受困

更多熱門

相關新聞

南消角逐國際發明賽大放異彩

南消角逐國際發明賽大放異彩

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，率隊推出10件發明作品參與2023年第5屆綠點子國際發明設計競賽，除台灣許多優秀作品外，更吸引來自美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲等8國前來參加，共計有170件作品同場競逐，計有9件獲獎，市長黃偉哲親自表揚。

颱風夜貨車沒拉手煞倒退嚕20m　撞壞路旁車

颱風夜貨車沒拉手煞倒退嚕20m　撞壞路旁車

騎機車沒戴安全帽揮舞棍棒　警鳴槍逮11人

騎機車沒戴安全帽揮舞棍棒　警鳴槍逮11人

行人地獄？藍議員喊解決塞車問題　會勘後竟塗掉行人穿越線

行人地獄？藍議員喊解決塞車問題　會勘後竟塗掉行人穿越線

高雄27間必比登懶人包！美食地圖被推爆

高雄27間必比登懶人包！美食地圖被推爆

關鍵字：

颱風夜最暖司機機車騎士擋風雨交通局表揚

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

NIKE新鞋打對折現省2千

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面