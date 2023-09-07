颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

記者陳宏瑞／高雄報導

颱風海葵日前侵襲台灣帶來強風豪雨，3日晚上高雄地區風雨交加，就有民眾拍到機車騎士遭到強風吹倒在路上，剛好有一輛公車經過，司機見狀好心停車，幫騎士擋住強風，一直等到騎士把被吹飛的物品撿回、扶起機車後，才將公車駛離，被網友稱為「最暖心的一幕」，而高雄市交通局也找到這位東南客運的駕駛長阮佳銘，並公開表揚。

網路社群「社會事新聞影音」日前曝光一段影片，3日晚間9點多，有一名機車騎士行經一心二路口，機車被強風吹倒，連人帶車摔在地上，物品也散落一地。

▲海葵強風吹倒高雄機車騎士 公車秒停路上「幫擋風」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲在颱風夜為機車騎士擋風雨的暖心司機阮佳銘（左）接受表揚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

當時有一輛公車剛好路過，好心的公車司機見狀，就把車子停在倒地的機車旁，幫騎士遮擋強風，隨後騎士頂著強風回頭撿時掉落的物品後，再奮力扶起機車牽往路旁，等到騎士順利離開後，公車才慢慢駛離現場。

公車司機的善舉感動不少網友，高市交通局也找到這位暖心的司機，原來是東南客運橘一線的駕駛長阮佳銘，並公開頒獎表揚。

▲海葵強風吹倒高雄機車騎士，公車秒停路上「幫擋風」。（圖／翻攝社會事新聞影音）

交通局長張淑娟表示，高雄市對於公車行車安全與服務品質非常重視，針對無障礙乘車服務更是宣導駕駛長發揮同理心來用心服務。高雄市目前有7家客運業者，總計近800名駕駛，每一位都是高雄市民朋友們通勤通學、年長者安全便利移動及觀光客城市悠遊的重要角色。

▲交通局表揚阮佳銘（左二）和林政毅（右一）兩名暖心司機 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而和阮佳銘同時接受表揚的，還有另一位港都客運的駕駛長林政毅，他也是在颱風當天，一名身障朋友在公車候車亭招手示意搭乘，林政毅除了將車輛安全停妥外，更是不畏滂沱大雨全身淋濕，協助乘客安全上車並將輪椅搬上公車，這位身障乘客非常感動及窩心，透過1999專線向市府感謝，並希望給予鼓勵，因此一併獲得表揚。

交通局說，這兩位駕駛長用心看待工作並細心付出，展現職人精神，創造服務價值，實為楷模。也希望大家在搭車的時候，給駕駛長一個鼓勵的微笑或正向回饋，也可透過網路或交通局「轉動高雄青春夢」粉絲頁，讓大家知道更多搭公車的溫馨經驗，持續將暖心故事接棒下去。