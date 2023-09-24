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大陸 大陸焦點 特派現場

亞運帶動杭州旅遊市場　周圍城市也出現外溢效應

▲▼杭州亞運主場館杭州奧體中心。（圖／CFP）

▲2023年亞運在杭州舉行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

杭州亞運9月23日開幕，將舉行至10月8日，根據大陸旅遊平台的統計，杭州機票、火車，以及酒店的預訂量近期大幅成長，明顯受到亞運帶動，甚至連周邊的寧波、溫州、金華等城市也能觀察到外溢效應。

根據「飛豬」數據，亞運會期間，飛往杭州的國際機票預訂量年增率去年增長超20倍，杭州目的地火車票預訂量年增率超過4.7倍，杭州賽事場館週邊的酒店預訂量較去年增長超3倍。浙江省外的上海、深圳、成都、廣州、南京，浙江省內的寧波、溫州、台州、紹興、嘉興，以及泰國、新加坡、韓國、日本、馬來西亞等國，是亞運期間來杭觀賽和旅遊的主力軍。

▲▼浙江接辦2022年亞運會主辦場館。（圖／CFP）

「去哪裡」數據顯示，截至9月18日，去哪裡平台上亞運會期間前往杭州的機票提前預訂量同比2019年增長兩成。去哪裡平台亞運會期間杭州地區飯店提前預訂量年增4.4倍。亞運會期間杭州地區景區門票銷量年增2019年增兩成。

除了杭州，附近城市的旅遊市場也受到帶動，「去哪裡」數據顯示，9月11日-18日的寧波、溫州、湖州、紹興、金華搜尋量環比上月均增長2倍以上，亞運會期間酒店提前預訂量同比2019年均增長5倍以上，其中紹興成長最高，達7.2倍，溫州次之成長6.4倍。

由於亞運時間與大陸的中秋、十一連假（9月29日－10月6日）有重疊，「飛豬」相關負責人介紹，在亞運會的帶動下，今年國慶日假期浙江旅遊的預訂量也同比去年勁增超2倍，增速領跑江浙滬目的地。紹興目的地的火車票預訂量較去年同期成長近5倍，寧波目的地的機票預訂量較去年同期成長1.2倍，溫州目的地的機票預訂量較去年同期成長超2倍。

▲杭州亞運主場館「大蓮花」奧體中心。（圖／CFP）

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