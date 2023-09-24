習近平指示推進新型工業化　強調結合數位經濟

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據《新華社》23日報導，中共總書記習近平近日就「推進新型工業化作出重要指示」指出，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務，「要積極主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革，把高品質發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設製造強國同發展數位經濟、產業資訊化等有機結合，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。」

習近平強調，推動新型工業化是一個系統工程，要完善黨委（黨組）統一領導、政府負責落實、企業發揮主體作用、社會力量廣泛參與的工作格局，做好各方面政策與要素保障，開拓創新、擔當作為，匯聚起推進新型工業化的強大力量，為全面建成社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。

大陸「全國新型工業化推動大會」9月22日至23日於北京召開，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強在會上表示，要適應時代要求與情勢變化，突顯重點、把握關鍵，著力提升產業鏈供應鏈韌性與安全水平，加速提升產業創新能力，持續推動產業結構優化升級，大力推動數位科技與實體經濟深度融合，全面推動工業綠化發展。

李強指出，要堅持深化改革、擴大開放，促進各類企業優勢互補、競相發展，發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰略引導產業合理佈局，用好國內國際兩個市場兩種資源，不斷增強推進新型工業化的動力與活力。

李強還強調，要堅持把黨的全面領導貫穿推進新型工業化的全過程各方面，強化組織領導、政策支持和人才保障，匯聚加快推進新型工業化的強大合力。