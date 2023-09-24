陸前官員：中國房地產供應過剩　空房14億人都住不完

▲大陸國家統計局前副局長賀鏗。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商接連爆雷，房市近幾個月的表現也相當低迷。對此，大陸國家統計局前副局長賀鏗23日在「中國實體經濟發展大會」上表示，中國現在房地產供應過剩，空置的房屋14億人可能住不完，還要大力發展房地產是不明智的。

賀鏗在大會上提到，中國當前經濟問題包括短期問題與長期的結構性問題，結構性的問題中較為長期的問題有兩種，其中之一是大家非常關心的房地產的問題，另一個就是債務負擔問題。

房地產方面，賀鏗認為，第一是有債務突出的問題，「幾年前我做過測算，頭部房地產企業幾乎資產負債率超過90%。那是相當高了。所以現在暴露出來，有的房企動不動就是以千萬億計債務，非常嚴重。」

賀鏗更進一步指出，第二是有房地產供應過剩的問題，現在空置的房屋究竟有多少，各專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完，「這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的，所以在這種情況之下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。」

賀鏗說，第三是有房地產市場泡沫過大的問題，「經過幾個城市的測算，用世界通用的房價收入比來測算，我們的房價應該存在30%到40%的水分，不把這個泡沫慢慢降下來，鼓勵大家去買，怎麼買？誰去買？」

賀鏗直言，應該按市場經濟的規律，房價「該漲就漲，該跌就跌」，只有把泡沫擠下去，讓真正需要房子且有購買能力的人群去購買，房地產市場才能夠活躍起來，「現在房地產最大的問題是現金流短缺，只有想辦法把房子賣掉一些，房地產企業的現金流才能改善。」

賀鏗還強調，落實房住不炒，地方政府不能手抱琵琶半掩面，羞羞答答，「你沒有能力解決房地產商的欠債問題，也沒有義務解決這個問題，你只有讓他想辦法把空置的房子賣掉，降價賣掉，房地產市場可以上來。」

不過，賀鏗也特別提到，中國肯定不會衰落，也不會進入衰落期，「問題解決之後，我認為中國還應該有跨越式發展期，跨越式發展期就是8%左右增長速度。」