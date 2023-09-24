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日本節目介紹台灣美食！雞肉飯「長這樣」傻了　嘉義人超想哭

▲▼嘉義郭家雞肉飯。（圖／記者陳世昌攝）

▲雞肉飯。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本達人李仁毅創辦FB社團「日本行銷最前線」，經常分享日本趣事，日前他轉貼社群平台X（舊稱推特）上的推文，分享一份「連台灣人都沒見過的台灣雞肉飯」，令眾人直呼，「身為嘉義人，真是不知道該說什麼好」、「以為撒了一堆香菜就是台灣菜嗎？」「嘉義人：這不是火雞肉ㄈ……（混亂）」。

李仁毅在「日本行銷最前線」轉貼社群平台X（舊稱推特）上的推文，只見X網友拍下日本某節目播放「雞肉飯定食」的片段，明明是介紹台灣美食，但畫面中的雞肉飯與台灣人認知的完全不同，白飯用木桶裝著，雞肉則單獨一盤。飯與肉被分開放不說，雞肉也不是絲狀或肉丁，而是切成再大一點的肉塊，上面鋪了一層香菜。

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李仁毅就忍不住開玩笑吐槽，「如果（定食附的小菜）左下角是九層塔炒電話線，就更有台灣味了」、「你整天玩別人的料理，現在就讓你嘗嘗自己料理被玩的痛苦吧！」也直呼這根本就是一盤「蒜泥雞肉」，而不是雞肉飯。

照片一出，網友們不禁吐槽，「我剛想問到底台灣元素在哪裡？」「到底對台灣的雞肉飯有什麼誤會！」「重點是香菜嗎？」「嘉義人崩潰表示：我看你是不懂喔！」「欸不是！雞肉給我撕成條放在飯上啊喂！」「香菜去屎！雞肉飯是沒有香菜的（尖叫）！」

不過，也有人笑呼，「我們沒資格說人家呀！台灣才是一堆光怪陸離的日韓食物」、「身為香菜星人覺得看起來美味」、「義大利人：你們台灣人知道披薩放鳳梨的痛苦了吧」、「很像那種『我吃過一次，我記得好像是這樣』，然後就進廚房用現成的材料做出來的東西……（是可以吃啦）（應該也不錯吃）（這就不是啊！）」、「食物本身都挺好的，但台式不是長這樣，這是日式雞肉飯。」

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