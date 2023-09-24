B群補充時機、適應狀況一次看！營養師：想睡好覺飯後吃

▲對於B群補充的時機，有許多人感到霧煞煞，有營養師為此整理出攻略。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人在日常生活當中會補充B群，藉此培養好體力、面對更多工作與挑戰。不過，B群的分類究竟為何、功效又分別是什麼，讓不少人一頭霧水，營養師李婉萍對此做了統整，同時也給出最佳的服用時機。

李婉萍在臉書上分享，不少人睡不好、嘴破、想提神，或是翻來覆去睡不著，都會想補充B群，不過究竟要補充哪些，可能沒有頭緒，實際上「B群」意味著多種維生素B的結合，即使功能接近，但仍可以依照症狀需求，再來細分需要補充那些B群。

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對此，李婉萍也列出了B群的各種功效、適應情況，分別如下：

維生素B1－提神醒腦，若缺乏會有疲憊、心臟肥大、腳腫發麻等狀況，想補充則是吃糙米、里肌肉及菠菜。

維生素B2－護眼護唇，若缺乏會有白內障、皮膚油及口角炎等狀況，想補充則是吃牛奶、優酪乳及蛋。

維生素B3－美肌護膚，若缺乏會有皮膚發癢刺痛、腹瀉及癡呆等狀況，想補充則是吃雞肉、豬肝及香菇。

▼吃雞肉可以補充維生素B3。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



維生素B5－秀髮飄飄，若缺乏會有頭髮稀疏、頭發失去光澤等狀況，想補充則是吃蛋、地瓜及花生。

維生素B6－睡眠救星，若缺乏會過敏、憂鬱及失眠，想補充則是吃鯛魚、西瓜及香蕉。

▼想補充B6的話，可以吃香蕉。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



維生素B7－美髮護膚，若缺乏會少年白、落髮及膚色黯沉，想補充可以吃洋蔥、花椰菜及毛豆。

維生素B9－護腦神經，若缺乏會想不起來、貧血及影響心血管健康，想補充可以吃黑豆、蘆筍及紅莧菜。

維生素B12－活血加油站，若缺乏會肩膀痠痛、腰痛及巨球型貧血，想補充可以吃蛤蜊、牛肉及海帶。

至於該什麼時候吃、如何補充？李婉萍也給出答案，若是想要精神好，可以在吃完早餐以後服用，如果想要好睡覺，則是晚餐飯後吃，害怕胃痛的話，建議在飯後再吃。

▲營養師推薦從天然食物補充B群的方式，分別是喝豬肝湯，以及吃蛋，連著蛋黃一起吃下。（示意圖／免費圖庫Pexels）



而日常的飲食當中，要如何補充天然B群？李婉萍則說，可以在晚餐時喝碗豬肝湯，或是到超商買茶葉蛋、水煮蛋，蛋黃跟蛋白一起吃下去，或是賣場販售的舞菇，回家煮個舞菇雞湯、舞菇蛋花湯，都能補充豐富蛋白質以及B群，能夠攝取均衡的營養。