侯友宜今起請假　綠轟「藐視台灣民主」：不要小看市民的憤怒

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／民進黨提供）



記者崔至雲／新北報導

針對新北市長侯友宜今（23）日起請假參選總統，請假期間由副市長劉和然代理。對此，新北市民進黨市議員卓冠廷痛批，新北市沒市長已成為事實。去年一百多萬人選出的新北市長，藐視台灣民主到這種程度，要選我國總統，奉勸侯友宜懸崖勒馬，真的不要小看新北市民的憤怒。

卓冠廷指出，新北市沒市長已成為事實。侯友宜為什麼今天起即刻請假？因為9月26日議會就要開議，今年新北市送出有史以來最高的2131億元最高歲出預算，侯友宜連施政報告、總質詢全部不打算出席。

卓冠廷批，侯友宜選個總統，屢創民主惡例，上一個落跑的韓國瑜，2019年10月16起請假，再上一個朱立倫，2015年10月19起請假。侯友宜腳程超越韓朱，9月23就要落跑，到底是把市民當白痴還是把自己當笑話。

卓冠廷再嗆去年一百多萬人選出的新北市長，藐視台灣民主到這種程度，要選我國總統，奉勸侯友宜市長懸崖勒馬，真的不要小看新北市民的憤怒。

市議員黃淑君也質疑，侯友宜現在才請假，之前都是領薪水選總統嗎？侯友宜要把之前的薪水還給新北市民嗎？侯友宜更早就該請假了，呼籲侯友宜不只該請假，該正式辭職參選，還給新北市一個專心市政的市長，新北市民值得更好的市長。

新北市議員陳乃瑜也痛批，侯友宜連請假都是用這種突襲的方式，趁著屏東公安災害，在議會開議前夕，身為新北市長的侯友宜連最基本的責任，都不願意履行，逃避監督、踐踏民主，只想著自己要落跑選總統。

陳乃瑜表示，下禮拜就要開議了，施政報告和總質詢，是市長面對議員、市民溝通的機會，也是民主的一環，難道新北市長都不用對人民負責嗎？侯友宜是去年一百多萬人選出的市長，如今侯友宜踐踏民主、無視市民到這種地步，實在是民主之恥，辜負市民的負心漢。呼籲侯友宜不要佔著位子不做事，直接請辭，才是負責任的態度。

