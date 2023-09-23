幫助傷亡者！「屏東爆炸災害」捐款帳戶公布　3種方式一次看

▲屏東工廠爆炸，現場鐵皮、機車被炸翻，消防車也被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪巧藍／台北報導

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司工廠昨（22）日發生爆炸意外已釀102人輕重傷、4勇消殉職。外界期盼捐款救助，衛福部次長王必勝今日下午證實，行政院長陳建仁已經同意，並且考量行政程序，由屏東縣政府的社會救助金專戶來處理。

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▲幫助屏東爆炸案傷亡者！社會救助金專戶開放民眾捐款。（圖／翻攝屏東縣社會處官網）

王必勝昨日深夜已南下前往瞭解醫療調度情況，他今日下午接受訪問表示，殉職的消防人員有撫恤，但民間有捐款的聲音出來，衛福部已經迅速跟內政部等單位討論過，院長也已經同意；原本規劃由衛福部轄下賑災基金會提供帳號，但考量還要行政程序，最快的方式由屏東縣府的社會救助金處理。

根據屏東縣社會處規劃，捐款可分為「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件指定捐助警消人員」，註明捐款用途以專款專用；提供信用卡捐款、超商捐款以及銀行或郵局實體自動櫃員機等3種方式。

有關「0922爆炸事件」專案捐款，屏東縣社會救助金專戶捐款方式如下：

（一）臨櫃匯款：

銀行：臺灣銀行屏東分行

帳號：017000000000

戶名：屏東縣縣庫存款戶

請於備註(附言)註明「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件捐助警消人員」

（二）線上捐款：請至以下連結點選「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件指定捐助警消人員」專案頁面即可操作

https://sadonation.pthg.gov.tw/Index2.aspx

▲幫助屏東爆炸案傷亡者！社會救助金專戶開放民眾捐款。（圖／翻攝屏東縣社會處官網）