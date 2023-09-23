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嘉市竹園派出所新建工程斥資1.2億　併西區交通分隊

▲▼ 嘉義市新建竹園派出所 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市竹園派出所新建圖。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所拆除重建工程，未來除了竹園派出所進駐也將併入交通隊西區分隊，動土儀式23日由市長黃敏惠親自主持動土典禮後即將開始動工興建。

▲▼ 嘉義市竹園派出所異地新建工程 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市長黃敏惠。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，派出所的建設是悠關城市治安與發展的百年大計，嘉義市土地有限、用地珍貴，但為了提供民眾更便利的洽公環境，也期待提升員警辦公環境並強化派出所守護交通治安的功能，市府團隊自2020年開始積極爭取中央前瞻計畫爭取竹園派出所的重建，過程中歷經工料上漲、都市計劃變更等艱辛過程，很高興終於在新興發展的劉厝尋得適當用地，並與各界來賓一同見證竹園派出所的動土這個歷史的一刻。感謝在工料雙漲的環境下，議會對於追加預算的支持，也感謝中央前瞻預算經費的挹注，希望中央能夠看見嘉義市蓬勃的城市發展，加強對嘉義市各項經費補助的力道，中央地方共同努力，為市民建設更加美好的未來。

▲▼ 嘉義市竹園派出所異地新建工程 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市警局局長陳炯旭。（圖／記者翁伊森攝）

市警局局長陳炯旭說明，民國59年興建的竹園派出所建築結構為加強磚造，曾於民國80年時進行鋼筋水泥構造擴建；民國88年因遭逢921地震造成建物震損，曾被評估危險建物，90年完成結構補強，但因先後結構不同，補強數年後仍發生漏水等狀況，經委託專業耐震評估，認為再以補強方式已不符效益，加以多年來該所轄區人口大幅增長，治安及交通勤務日趨繁重且員警人數增加，受限現有建物因陳舊且格局不良導致辦公空間擁擠、動線不佳。為同時解決耐震需求及空間不足的問題，遂於109年10月向內政部警政署申請並獲前瞻計畫補助，計畫將拆除派出所舊址，並於市政府所提供的大賢路及劉厝路口附近機關用地進行異地重建。東門派出所的修復以及竹園派出所的整建，一直是嘉義市警局提升硬體的重要目標，兩項工程皆在今年得以有重大進展，感謝黃敏惠市長的大力支持。

▲▼ 嘉義市竹園派出所異地新建工程 。（圖／記者翁伊森攝）

市警局說明，本案總計畫經費為1億2,851萬元，其中前瞻計劃補助款項為7千5百68萬1千元，市府自籌款項為5千2百82萬9千餘元，並預計於113年11月竣工。新建之竹園派出所建物占地約1,000坪、建坪約740坪，為地上三層鋼筋混凝土建築物。建築物配置在中央，兩則則設置停車空間，將有利警員出動效率；沿街步道則採開放空間設計，除警察局所需的使用空間外，外側將開放民眾使用，在提升警方服務效率同時亦能縮短民眾洽公奔波往返時程，打造設計美觀、符合生態的優質都市空間。

▲▼ 嘉義市竹園派出所異地新建工程 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市新建竹園派出所 。（圖／嘉義市政府提供）

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