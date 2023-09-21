警政署視導嘉市警局推動社區警政　再出發及清源專案工作

▲▼ 內政部警政署視導嘉義市警局推動社區警政再出發及清源專案工作 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部警政署警政委員陳博珍20日蒞臨嘉義市政府警察局參加「推動社區警政再出發及清源專案3.0工作」視導座談會，藉由座談會了解基層第一線員警推動本項工作執行情形與成果，並鼓勵警勤區員警應主動走進社區，以服務的精神建立警民良好互動及建構友善通報網，掌握地方各項情資，共同解決治安與社會問題。

陳博珍親自走訪嘉義市政府警察局第二分局，聽取偵查隊長李思瑩破獲「清源專案2.0」-查獲詐欺機房案，該案係第二分局執行社區警政再出發工作，分別於112年4、5月間接獲佈建對象向南門所警勤區員警反映，轄內有民宅疑似從事不法情事，經過警方多次查訪及調閱監視，發現該址係承租戶，出入人員複雜，且周邊架設多支監視器，期間門窗緊閉，符合「清源專案2.0」之犯罪徵候，研判確為機房之營業據點，經向嘉義地方法院聲請搜索票獲准，於112年5月中旬執行搜索，當場查獲黃姓詐騙犯嫌3人涉及假博奕詐欺機房並查扣電腦、數據機、監視器主機及手機等證物。

嘉義市政府警察為因應治安環境及犯罪型態急速丕變，強化與社區連結效能，持續推動「社區警政再出發工作」，執行四大策略「掌握社區動態，落實查訪工作」、「主動關懷社區，深耕警民互信」、「激發民眾參與，強化自衛能量」、「積極融入社區，營造警民和諧」，並藉由走進社區、認識新朋友，強化警勤區的經營，鼓勵員警多深入社區，主動參與社區所有權人會議及管理委員會議等活動，接觸里長、地方士紳、社團、社區管委會及宮廟等，平時多培養感情，建立互信，與社區民眾建立信賴的夥伴關係，接觸民眾宣導防詐及強化打詐能量，深植民眾認識各項詐騙新手法；另廣布友善通報網，藉由民眾反映治安情資，及時發掘可疑徵候，剷除不法犯罪，讓警民攜手合作共同維護社會治安，打造「全齡共享、世代宜居」安全幸福城市。