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嘉義市警落實婦幼安全　宣導兒少性剝削及數位性別暴力防制　

▲▼ 嘉義市警方提醒網路世界藏危機！ 兒少性剝削愛注意 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警方提醒網路世界藏危機，落實守護婦幼安全（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著智慧型手機與行動網路的普及，網路世界的兒少性剝削案例也日漸升高。嘉義市政府警察局第一分局暨轄區內各派出所在執行護童勤務時，同時針對學童及家長進行兒少性剝削及數位性別暴力防制的宣導。透過海報提醒莘莘學子，網路交友安全三守則：「不亂加陌生網友」、「不提供個人資料」、「不傳送私密照片」。

從小建立起良好的網路交友觀念，才能夠有效得避開網路上的各種危險。另運用此時機向家長及學童宣導推廣YOUTUBE婦幼抱抱頻道，宣導兒童保護觀念，鼓勵學生及家長訂閱下載運用內政部警政署「婦幼抱抱」（NPA Care U）Youtube宣導平臺婦幼安全影片，共同守護婦幼安全。

▲▼ 嘉義市警方提醒網路世界藏危機！ 兒少性剝削愛注意 。（圖／嘉義市警局提供）

現行網路數位性別暴力都透過用假照片、假身份接近，藉著在互動中以曖昧的話語誘騙對方拍攝私密照片，或誘騙對方視訊裸聊並偷偷側錄，在取得照片或影片後便藉此勒索、恐嚇對方，如不交出財物將會公開私密照片或影片到網路上。

▲▼ 嘉義市警方提醒網路世界藏危機！ 兒少性剝削愛注意 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹更強調，許多成年人遇害時，往往會因為怕丟臉而放棄求助，更遑論孩童遇害時，更會因為害怕遭受責罵而選擇隱忍，讓惡徒一再得逞。因此兒少性剝削防治必須從小做起，教師、家長、員警共同以直接不隱晦的方式和孩童討論網路安全，才能夠有效的建立起網路安全網絡。性別共好你我有責，全市民一同打造＂全齡共享、世代宜居＂-幸福安全的嘉義市。

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