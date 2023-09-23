明揚女員工遭炸飛「脾臟碎裂」！母拿血褲守加護病房外：心快痛死

▲明揚女員工遭炸飛脾臟碎裂，媽媽拿血褲徹夜守在加護病房外 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸火警，釀成102人輕重傷、6人死亡（4勇消和2員工）3失聯。其中29歲蘇姓女員工當場遭炸飛，脾臟碎裂，被緊急救出後送醫搶救。蘇女母親接獲通知，焦急從彰化南下屏東，並整夜守在加護病房外，「我的心臟真的快痛死了」。

蘇母接受訪問表示，她平常在彰化工作，因上夜班事發當時正在補眠，沒想到卻在睡夢中接到女兒同事電話通知，說工廠發生爆炸，女兒被炸飛後掉下來，屁股有傷口，只需要縫合就好。豈料，她在趕到屏東的半路上，又接到通知說，女兒內出血，當她抵達屏東才知道女兒屁股傷口深10幾公分，脾臟整個碎裂已被切除，且腰椎也骨折。

蘇母痛哭表示，她整個晚上吃也吃不下，睡也睡不著，整夜守在加護病房外，深怕女兒會有什麼狀況。另外，蘇母也拿出女兒事發當時穿的褲子，而透過畫面可以發現，褲子破了大洞且沾滿血跡，「我一個心臟快痛死了，我連這件褲子都不知道怎麼丟掉，想到小孩受的苦，都不知道怎麼丟」。

事後有相關單位表示，員工是因逃生不及才受傷。對於這樣的說法，蘇母表示，發生爆炸你沒有及時疏散就不對，怎麼能用「逃生不及」這樣一句話帶過，這樣怎麼對社會大眾交代。

蘇母憤怒表示，事發到現在，公司連一個人都沒有來關心，「我小孩變成現在這個樣子，都完全沒看到公司半個人來」，僅僅接到一名課長來電，說有問題在聯絡，讓她不能接受。