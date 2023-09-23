明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

▲明揚大火造成4名消防員殉職，家屬悲痛不已，今日在心燈殯儀館處理後事。（圖／CTWANT提供）

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明揚國際股份有限公司大火造成百人輕重傷、4消防員殉職，殉職消防員家屬今（23）日上午皆到殯儀館處理後事，陳柏翰家屬提到，昨日晚間便到火場外祈禱，沒想到仍等來噩耗，心痛表示「沒進去要被民眾罵，進去了卻是殉職。」

陳柏翰家屬提到，陳柏翰開朗樂天、事母至孝，其弟弟在軍中服務，他身為長子則一肩擔下照顧重任，為了母親請調回屏東，如今卻天人永隔。

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家屬表示，昨日聽聞失聯消息後，陳柏翰的女友連忙趕到火場外等待消息，其他家人也跟著祈禱，確定殉職後，陳母還想去看遺體，但其他家屬擔心陳母看到碳化的遺體會更傷心而制止。

「不進去會被民眾罵，進去了就是這樣的結果。」家屬也質疑明揚沒有清楚交代化學物質與藥劑的擺放位置，這才會讓消防員進入現場造成悲劇，上月楠梓加工廠大火就沒有消防員冒進火場造成犧牲。全家人如今悲痛萬分，期望能釐清事情經過。

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