放大振興券五倍券　桃園統領大禮包好嗨心！最高回饋40%

▲放大振興券五倍券，桃園統領大禮包最高回饋40%。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導



振興五倍券明(8)日起領用，各家百貨店家卯盡加碼送爭搶業績，桃園統領廣場推出簡單又高回饋的「放大你的振興五倍券-兌換統領大禮包」活動，兌換內容分三級，最高回饋40%！五倍券兌換統領抵用券日期，自明日起迄11月14，數量有限兌完為止。歡迎消費者利用雙十連假，持五倍券到統領吃逛玩樂逍遙遊！

桃園統領廣場表示，「放大你的振興五倍券-兌換統領大禮包」活動，兌換內容有三級，分別是：持振興券1000元可兌換統領1200元抵用券；持3000元振興券可兌換可以統領4000元抵用券；持5000元振興券可兌換統領7000元抵用券，最高回饋40%！

由於目前正逢統領3週年慶期間，全館還有單筆滿2000元送200元酬賓券，加上各種超值優惠熱門商品與活動，包含珠寶、化妝品、內衣、香氛、設計師與流行服飾、運動用品區...等，驚喜優惠商品大集合讓您一次買個夠。另外主題特色餐廳美味同慶，亦推出餐廳專屬超殺的優惠「食在有禮享7折」活動期間持玉山統領聯名卡於全館餐飲當日單筆刷卡滿2000元以上，即可享7折起優惠。

為了讓消費者更驚喜，還特別推出吃玩樂歡樂抽，於活動期間當日消費單筆滿999元獎項，除了有機會抽中三千元吃逛券，另還有機會獲得威秀影城一年份的電影票，幸運者可以免費看電影一年看到爽；另外加碼抽電動機車，消費滿額就有機會把台鈴最新款的電動機車咻咻騎回家。