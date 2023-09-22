屏東工廠爆炸造成死傷　　蔡英文：全力救助傷患、指示林右昌南下指揮



▲屏東科技園區高爾夫球工廠起火爆炸，空拍。（圖／民眾提供）



記者陳家祥／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，據目前最新消息，已造成81人輕重傷，1名消防員殉職，火場中仍有4名消防和8名員工等待救援。對此，總統蔡英文表示，第一時間指示相關單位全力投入，搶救受困人員，盡速撲滅火勢，請相關單位全力救助傷患，提供最好的醫療協助，也期盼後續救災行動能夠順利進行。

蔡英文在臉書表示，傍晚屏東科技產業園區發生重大火警事故，造成多人送醫急救，目前仍多人受困火場，持續救援當中。

蔡英文說，她在第一時間指示相關單位全力投入，搶救受困人員，盡速撲滅火勢。稍早，行政院長陳建仁也致電屏東縣長周春米，表達中央會全力救援，高雄市長陳其邁也就近提供支援。內政部長林右昌將南下前往屏東，提供所需的協助。大量傷患機制已經啟動，衛福部王必勝次長也將南下指揮緊急醫療系統，妥善處理燒燙傷患者。

蔡英文表示，非常遺憾的是，有消防人員於救災時殉職，要向殉職同仁及家屬表示哀悼。也請相關單位全力救助傷患，提供最好的醫療協助，也期盼後續救災行動能夠順利進行。

屏東明揚國際科技公司下午5點多發生火警，現場火勢驚人，縣府立即啟動大量傷患處理機制。目前已知罹難者包括1名消防員不幸殉職，還有3名消防員，及7名員工失聯，後送病患有82人。

屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建物內部有烷、天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的東西倒塌，因而造成部分的人被壓住，目前的首要工作就是找到人、把人救出來，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。