屏東9消防員「1殉職4重傷」！4人困火場等待救援中

記者陳崑福、吳世龍、黃彥傑／屏東報導

屏東科技園區22日爆炸火警，釀成多名消防員受傷、受困，根據目前統計，已有1名消防員傷重殉職、4人傷重搶救中，還有4名消防員目前受困等待救援。救援工作仍在持續當中，民眾非必要切勿前往現場，以免發生危險。

根據現場統計，投入救援的消防人員當中，有1人受困火場受重傷，被救出時已無生命跡象，搶救後不幸殉職。除了不幸殉職的消防員以外，還有4名消防員受到重傷，目前仍在搶救當中。

▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火，爆炸現場十分驚悚。（圖／記者黃彥傑翻攝）



據調查，消防員被送往醫院搶救後，事發地點的路邊突然出現一具面罩，上面還沾染鮮血，附近地面也都是血跡，疑似是殉職消防員搶救時所配戴的裝備。

由於火警仍在持續當中，還有4名消防員困在火場裡面，目前包含廠區員工在內，共有82人被送往各醫院搶救，詳細起火原因為何，還要等待火勢撲滅才能釐清。

因為事件十分嚴重，屏東縣府啟動災害應變中心，縣長周春米也已到場了解救災進度。周春米表示，雖然消防員殉職令人心痛，但救災工作仍要持續，她也請同仁務必注意安全，全力搶救受困人員，也希望民眾不要在旁圍觀，避免發生危險。

據了解，該間科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，也可能發生爆炸。

此外，科技園區起火爆炸以後，屏東縣府考量火災造成的空氣汙染、落塵影響，鄰近的前進國民小學23日停止上課，進行全校檢點、清洗工作。屏東縣府表示，會逐一通知家長，若家長因故無法照顧，屏東市的大同國民小學也會開設照顧站，家長可以把孩子帶到大同國小，由前進國小的教師予以接應、照顧。

▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火爆炸，目前仍有多人等待救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

