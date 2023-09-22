「除霉改標」賣18噸過期肉給145家店　黑心廠商削1千萬...下場曝光

▲▼宜蘭檢方偵辦過期肉品改標案。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

夭壽！宜蘭一家食品廠商林姓負責人，在2017年起，與另4名員工，竄改食品有效期限標示，將18噸過期肉品賣給五星飯店、餐廳等145家餐飲公司，不法所得1千多萬元，宜蘭檢方偵結，以5人共同基於販賣虛偽標記商品、行使業務上登載不實之文書、加重詐欺取財之犯意聯絡等罪起訴，另因，林姓負責人，推卸犯行，毫無悔意，請法官從重量刑。

宜蘭地檢署表示，2017年4月起，食品廠商林姓負責人，經由黃姓、吳姓及2名林姓員工等5人，將位在桃園市蘆竹區、新北市五股區的逾期肉品，委由物流業者運送至位在宜蘭縣宜蘭市宜興路3段的倉庫後，再由倉儲人員將即期、過期仍尚未銷售之肉品之原廠包裝拆除後，以分切機裁切進行除霉，並將肉品重新真空包裝，偽裝成剛出廠或有效期限內之肉品(總重約18噸)，賣給145家餐飲公司，不法所得新台幣1,037萬4,066 元。

宜蘭地檢署偵結，以5人共同基於販賣虛偽標記商品、行使業務上登載不實之文書、加重詐欺取財之犯意聯絡等罪起訴；另因，林姓負責人，犯後猶飾詞狡辯，推卸犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，請法官從重量刑。